Lời dự báo của các nhà tiên tri trong năm 2022 hé lộ đại dịch kết thúc?

Nhiều nước Á đông như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Ấn Độ… đang bước vào một năm mới theo Âm lịch. Thời điểm đầu năm Nhâm Dần 2022 đến với hình tượng con hổ mạnh mẽ, cũng là thời điểm nhiều người thắc mắc về một năm 2022 sẽ như thế nào qua các lời tiên tri.

Nhà tiên tri mù Baba Vanga

Lời tiên tri của bà Vanga luôn mang theo một bức tranh có phần u ám và lạnh lẽo. Năm 2022 cũng không ngoại lệ, khi được dự đoán là sẽ có một loại virus chết người sẽ "trỗi dậy" sau hàng chục nghìn năm ngủ đông trong các dòng sông băng ở Siberia. Rất có thể, virus cổ này sẽ gây ra đại dịch mới.

Về thiên tai, bà tin rằng Úc và một số quốc gia châu Á có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng. Vì mất mùa, vì biến đổi khí hậu mà nhiều nơi trên thế giới sẽ trải qua nạn đói khủng khiếp. Chiến tranh, xung đột có thể nổ ra vì thức ăn, đồ uống.

Nhà tiên tri Vanga cảnh báo một năm 2022 với nhiều biến cố mới, đặc biệt là sự xuất hiện của virus cổ xưa, có thể gây đại dịch mới.

Riêng Ấn Độ sẽ phải đối mặt với nạn đói khủng khiếp khi các loài ký sinh phá hoại mùa màng tại quốc gia này. Không những thế, nắng nóng/nhiệt độ cao có thể khiến quốc gia này lâm vào khủng hoảng.

Bà Vanga cho biết, năm 2022 là năm trỗi dậy của "rồng phương Đông"... Bà Vanga cũng cho rằng, năm 2022, con người sẽ chạm trán người ngoài hành tinh và những sinh vật lạ kia không đến trong hòa bình như chúng ta vẫn tưởng. Vì "tàu của người ngoài hành tinh sẽ tấn công Trái Đất và chúng sẽ ném bom các thành phố và bắt giam người dân".

Nhà tiên tri người Pháp Nostredame

Nhà tiên tri người Pháp Nostradamus, tên thật là Michel de Nostredame, sống ở thế kỷ 16. Ông là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Les Propheties" (tạm dịch: Những lời tiên tri), xuất bản năm 1555 - tập hợp những lời tiên đoán của ông về tương lai.

Theo Nostradamus, năm 2022 đầy biến động với sự trỗi dậy của AI, tiểu hành tinh va vào Trái Đất và nạn đói hoành hành khắp nơi. Ông đã mô tả năm 2022 bằng những áng thơ sau: "Tôi đã nhìn thấy một ngọn lửa rơi trên bầu trời".

Nostradamus cảnh báo "một ngọn lửa rơi trên bầu trời" như một dấu hiệu cho thấy năm 2022 với nhiều biến động.

Ngọn lửa ở đây được nhiều chuyên gia hiểu là một tiểu hành tinh ma sát với Trái Đất tạo thành quả cầu lửa. Như vậy trong năm 2022 có thể chứng kiến một tiểu hành tinh va chạm với bề mặt của Trái Đất.

Nhà tiên tri người Pháp cũng viết rằng: "Không có tu sĩ nào lại biết được rằng mật ong đắt hơn nến và giá lúa mì lại cao đến vậy" - Câu thơ này được các chuyên gia hiểu là thế giới sẽ trải qua nạn đói quy mô toàn cầu hoặc lạm phát khiến giá lương thực tăng cao.

Mô tả cuối cùng của Nostradamus về năm 2022 là: "Những ngọn núi cao dưới ánh trăng tròn chỉ có thể nhìn thấy bởi nhà thông thái. Các tông đồ của nhà thông thái ấy ai cũng bất tử, với mắt nhìn về phía bắc, cánh tay trên ngực, và toàn bộ cơ thể của họ bốc cháy". Người ta tin rằng, nhà thông thái ở đây chính là công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) và AI sẽ trỗi dậy, khống chế được con người.

Dato Anthony Cheng - nhà tiên tri người Malaysia

Nhà tiên tri Malaysia, Dato Anthony Cheng, từng liệt kê 14 dự ngôn về năm 2020, cuối cùng 13 trong số đó đã ứng nghiệm. Mới đây ông lại đưa ra những lời tiên tri cho năm 2022. Trong đó, nổi bật là dự đoán về đại dịch Covid-19 sẽ chấm dứt.

"Tháng này là lưỡng cực tốt - xấu", Cheng nói về tháng đầu năm 2022. "Nếu xấu thì nửa đầu năm vẫn có dịch, nửa cuối năm mới nhìn thấy ánh sáng rạng đông. Nếu dịch bệnh giảm dần trong tháng này, thì xin chúc mừng mọi người, vì thế giới đã có hy vọng, dịch bệnh sẽ giảm nhanh chóng trong nửa đầu năm. Nó có 2 năng lượng bất đồng tồn tại cùng một lúc như vậy".

Dato Anthony Cheng dự báo đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc trong năm 2022.

"Trong quá khứ bệnh cúm Tây Ban Nha đột ngột biến mất sau 3 năm. Hiện nay đại dịch Covid-19 cũng đã hoành hành 3 năm, và bây giờ Omicron xuất hiện, nhưng khả năng gây chết người đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù khả năng lây lan rất cao, nhưng tôi nghĩ đó là một điều tốt vì nó sẽ làm cho toàn thế giới đạt được khả năng miễn dịch chung nhanh hơn".

Ngoài dịch bệnh, Cheng cũng dự đoán một năm 2022 nhiều biến động khi có nhiều scandal trong tài chính, kinh doanh, các công ty công nghệ bị tẩy chay, khủng hoảng lạm phát trên diện rộng, mất cân bằng chuỗi cung ứng, khủng hoảng lương thực, năng lượng, khí hậu bất thường…

Trong đó, tháng đại hung được nhà tiên tri Dato Anthony Cheng nhấn mạnh kéo dài từ 7/8 đến 6/9 sẽ xảy ra nhiều đại sự đáng chú ý trên thế giới.

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand

Thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand (16 tuổi) những năm gần đây gây được sự chú ý của truyền thông khi liên tiếp có những dự báo khá chính xác về đại dịch Covid-19.

Trong video có tựa đề "Omicron - Risks, Benefits and the Future of COVID-19" (tạm dịch: Biến thể Omicron - Rủi ro, Lợi ích và Dự báo về Covid-19), thần đồng tiên tri Ấn Độ dự báo rằng biến thể Omicron sẽ gây nguy hiểm trong thời gian ngắn, nhưng có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Abhigya Anand cảnh báo biến thể Omicron vẫn sẽ hoành hành từ tháng 12/2021 - 5/2022.

Abhigya Anand dự báo trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 - 5/2022, biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng dịch bệnh lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới, tạo ra những hệ lụy về sức khỏe của con người, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế thế giới - Tuy nhiên, theo nhà tiên tri trẻ, khoảng thời gian nguy hiểm do đại dịch Covid-19 sẽ nhanh chóng qua đi.

Theo đó, thời điểm cả thế giới khó khăn nhất khi đối mặt với biến thể Omicron sẽ diễn ra trong 5 tháng, từ ngày 10/12/2021 - đến tháng 5/2022, đặc biệt là thời điểm đạt đỉnh vào cuối tháng 4/2022.

Bằng những tính toán dựa trên thuật chiêm tinh, Abhigya Anand nói đến sự nghịch hành của sao Mộc vào tháng 6 năm 2021 và việc thiên thạch va vào sao Mộc ngày 13/9/2021 gây ra rất nhiều năng lượng tiêu cực cho thời gian kế tiếp, biểu hiện bằng thiên tai/biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng kinh tế, nạn đói hoành hành, đứt gãy chuỗi cung ứng…