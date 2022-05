Loài rắn "đóng kịch" giả chết khi bị đe dọa để trốn kẻ thù

Rắn hổ ngựa (hay còn gọi là rắn rồng, rắn sọc dưa…) là một loài rắn trong họ rắn nước, phân bổ kéo dài từ Ấn Độ, Bangladesh sang khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam.

Loài rắn này khi trưởng thành có thể dài đến 2m, sống trên cạn. Dù không có nọc độc, rắn hổ ngựa là một loài rắn hung dữ, sẵn sàng tấn công phủ đầu đối thủ khi cảm thấy bị đe dọa. Khi gặp nguy hiểm hoặc bị đe dọa, rắn hổ ngựa sẽ dựng đứng một phần 3 thân về phía trước khỏi mặt đất, miệng há rộng và cố gắng phình to phần da cổ… đồng thời sẵn sàng tung ra những cú mổ.

Rắn hổ ngựa thể hiện sự hung dữ khi bị đe dọa (Video: TikTok).

Tuy nhiên, trong trường hợp màn đe dọa bất thành và không thể ngăn chặn được kẻ thù, rắn hổ ngựa sẽ có màn "đóng kịch" giả chết đầy tài tình. Lúc này, những con rắn hổ ngựa sẽ nằm ngửa ra bất động như thể đã chết. Cho dù bên ngoài có tác động như thế nào, con rắn hổ ngựa vẫn sẽ nằm ngửa một cách yên lặng mà không hề có phản ứng nào.

Nhiều loài động vật săn mồi thường không có thói quen ăn thịt những con vật đã chết, do vậy những màn giả chết của rắn hổ ngựa có thể giúp nó trốn thoát được những con vật săn mồi nguy hiểm.

Sau một lúc nằm yên bất động, khi cảm thấy mối đe dọa đã trôi qua, con rắn sẽ lật úp lại rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi kẻ săn mồi.

Rắn hổ ngựa "đóng kịch" giả chết khi không thể đe dọa kẻ thù (Video: Làng Động Vật).

Rắn hổ ngựa là một loài rắn săn chuột giỏi, do vậy đây là loài rắn có ích cho nhà nông. Loài rắn này không có nọc độc, không gây nguy hiểm cho con người và rất dễ nhận dạng (từ mắt có ba đường đen nhỏ, hai đường chạy xiên xuống mép trên, còn một đường qua thái dương, có bốn đường màu đen chạy từ gáy xuống tới quá nửa thân, hai đường giữa to chạy dài liên tục, hai đường bên cạnh nhỏ hơn và đứt đoạn), do vậy, khi bắt gặp rắn hổ ngựa, chúng ta không nên giết chúng mà có thể bỏ qua để làm nhiệm vụ săn bắt chuột.