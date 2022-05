Giải mã bí ẩn về clip "rắn thần" khiến cộng đồng mạng xôn xao

Đoạn clip về sinh vật lạ được một TikToker người Thái Lan chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng tại Thái Lan, trước khi được chia sẻ và lan truyền rộng rãi tại nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Theo người chia sẻ đoạn clip thì sinh vật lạ này được một người đàn ông họ Tu, 49 tuổi, sống tại tỉnh Sakhon Nakhon (Thái Lan) tìm thấy trong một đầm lầy khi ông này đang đi bộ về nhà. Nhận thấy hình dạng kỳ lạ của con vật, ông Tu đã bắt giữ và mang sinh vật lạ về nhà, bỏ vào trong một lu nước để nhờ mọi người nhận dạng giúp.

Người dân địa phương đã rất bối rối khi không thể nhận ra được sinh vật kỳ lạ mà ông Tu bắt được là gì.

"Tôi chưa từng nhìn thấy một sinh vật nào trông kỳ lạ như thế này. Tôi và gia đình nghĩ rằng mình nên giữ con vật này lại để mọi người có thể nhận diện và nghiên cứu về nó", Waraporn Panyasarn, 30 tuổi, cháu gái của ông Tu cho biết. Panyasarn sau đó đã quay video về sinh vật lạ này rồi đăng tải lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng nhận diện giúp.

Đoạn clip cho thấy sinh vật này dài khoảng 0,6m và giống như một con rắn, nhưng bên ngoài được bao phủ bởi một lớp lông dài, rậm màu xanh, thay vì lớp vảy như thông thường.

Đoạn clip về con rắn kỳ lạ khiến nhiều người xôn xao (Video: TikTok).

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip về sinh vật lạ này cũng không thể nhận ra được đây là loài vật gì. Không ít cư dân mạng cho rằng đây là một con "rắn thần" vì bề ngoài khác biệt hoàn toàn so với những con rắn thông thường, thậm chí nhiều người còn dự đoán rằng đây là một con rồng hoặc thuồng luồng, những loài sinh vật huyền bí xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại cho rằng sinh vật lạ này thực chất là một con rắn nước, còn lớp lông dày và rậm màu xanh chỉ là lớp tảo mọc trên cơ thể của con vật. Nhiều người dự đoán con rắn này đã nằm im trong đầm lầy một thời gian dài, khiến cho lớp rêu, tảo mọc đầy trên cơ thể.

Sam Chatfield, chuyên gia về loài rắn thuộc Wildlife ARC, một tổ chức cứu hộ và chăm sóc động vật hoang dã bị thương tại Úc, cũng cho rằng sinh vật trong đoạn clip là một con rắn nước với lớp tảo mọc dày trên cơ thể.

"Dường như một lớp tảo dày đã mọc trên vảy của con rắn do nó nằm quá lâu dưới nước. Khi con rắn thay da, lớp tảo này cũng sẽ bị lột ra theo lớp da cũ", Sam Chatfield cho biết.

Còn theo Richards Ritt, một chuyên gia về bò sát và động vật lưỡng cư người Đức, dựa vào hình dáng phần đầu của sinh vật trong đoạn clip thì có thể đây là một cá thể rắn ri cá.

Chấm đen trên phần đầu của sinh vật lạ trong đoạn clip…

Giống với chấm đen trên đầu của loài rắn ri cá (Ảnh: Thai National Parks).

Ri cá một loài rắn nước, không có độc, với chiều dài tối đa có thể đạt gần một mét. Loài rắn này thường sống ở sông, suối, đầm lầy, ruộng lúa hoặc ao, hồ… Đặc điểm của loài rắn ri cá là trên phần đầu có một chấm màu đen và chi tiết này có thể nhìn thấy ở phần đầu của sinh vật lạ trong đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội.

Rắn ri cá là loài ăn đêm, với thức ăn chủ yếu là cá và ếch nhái, sống bán thời gian dưới nước, do vậy, rất có thể con rắn ri cá trong đoạn clip đã bị rêu bám vào người do sống lâu dưới nước. Tuy nhiên, Richards Ritt không loại trừ khả năng lớp lông rậm trên cơ thể của con rắn là "tác phẩm" do bàn tay con người tạo ra nhằm quay clip "câu view".

Theo Thaiger/Mship