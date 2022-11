Kinh hãi phát hiện rắn hổ mang ẩn nấp trong chiếc giày

Sự việc xảy ra tại một ngôi làng gần thành phố Mysore (bang Karnataka, Ấn Độ), khi một thanh niên dự định mang giày vào chân, nhưng phát hiện thấy chiếc giày của mình chuyển động và phát ra âm thanh lạ từ bên trong.

Sau khi quan sát kỹ, thanh niên này đã giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy một con rắn đang nằm phía trong chiếc giày. Người này đã lập tức gọi điện nhờ các chuyên gia bắt rắn địa phương đến giúp đỡ.

Kinh hãi phát hiện rắn hổ mang cực độc ẩn nấp trong chiếc giày (Video: Twitter).

Ngay khi có mặt tại hiện trường, chuyên gia đã sử dụng gậy bắt rắn chuyên dụng để dụ con rắn ra ngoài. Con vật lập tức ngóc đầu và phùng mang đe dọa. Chuyên gia bắt rắn sau đó mất không quá nhiều thời gian để khuất phục con vật.

Con rắn được xác định là một cá thể rắn hổ mang Ấn Độ non. Dù vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, con rắn này vẫn sở hữu nọc độc nguy hiểm đủ sức giết chết người trưởng thành chỉ với một cú đớp. Con rắn sau đó được trả tự do tại một vị trí cách xa khu dân cư.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp rắn độc chui và ẩn náu bên trong giày. Các chuyên gia bắt rắn khuyến cáo người dân tại Ấn Độ nên kiểm tra kỹ giày dép của mình trước khi mang vào chân, đặc biệt trong mùa mưa lũ, khi các loài rắn thường tìm kiếm nơi khô ráo và ấm áp để lẩn trốn.

Rắn hổ mang Ấn Độ là một trong "tứ đại rắn độc" tại Ấn Độ, là 4 loài rắn độc gây ra nhiều ca tử vong do rắn cắn nhất tại quốc gia này, bao gồm rắn hổ mang Ấn Độ, rắn cạp nia Ấn Độ, rắn lục Russell và rắn lục vảy cưa.

Rắn hổ mang Ấn Độ thường ăn các loài động vật gặm nhấm, cóc, ếch và các loài rắn khác. Do chế độ ăn uống và săn bắt chuột nên loài rắn hổ mang này thường xuất hiện tại các khu vực sinh sống của con người, dẫn đến nhiều vụ rắn cắn do hổ mang Ấn Độ gây ra. Tuy nhiên, loài rắn này lại được tôn kính trong văn hóa và tôn giáo tại Ấn Độ, do vậy số lượng cá thể rắn hổ mang Ấn Độ có xu hướng tăng cao tại quốc gia này và thường xuyên xuất hiện cả những khu vực dân cư đông đúc.

Theo YN