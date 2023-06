Khoa học xác nhận El Nino, Trái Đất đối mặt kỷ lục nóng "trăm năm có một"?

Đây là tuyên bố chính thức của các nhà khoa học tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) hôm 8/6.

Được biết, hiện tượng El Nino thường xảy ra từ 2 đến 7 năm một lần. Đặc trưng của El Nino là nhiệt độ bề mặt nước biển ấm hơn mức trung bình tại các khu vực xung quanh đường xích đạo ở trung tâm và bờ đông Thái Bình Dương.

Nắng nóng gay gắt xuất hiện từ tháng 5 tại nhiều địa phương trong cả nước (Ảnh minh họa: Nam Anh).

Sự kiện ấm lên này đủ mạnh để sinh ra những biến đổi lớn cho các hình thái thời tiết toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển, đặc biệt là khi nó kết hợp với các hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Michelle L'Heureux, một nhà khoa học vật lý tại Trung tâm Dự báo Khí hậu của NOAA, cho biết: "Tùy thuộc vào cường độ của nó, El Nino có thể gây ra nhiều tác động, chẳng hạn như làm tăng nguy cơ mưa lớn và hạn hán ở một số địa điểm trên thế giới".

"Bên cạnh đó, El Nino còn được cho là có thể dẫn đến những kỷ lục mới về nhiệt độ, đặc biệt là ở những khu vực đã trải qua nhiệt độ trên mức trung bình trong El Nino".

Tổ chức World Weather Attribution (WWA), vào tháng 5 đã công bố báo cáo cho thấy nhiều khu vực trên thế giới, trong đó tiêu biểu là Đông Nam Á vừa trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất trong 200 năm qua.

Cụ thể, vào ngày 15/4 ở Thái Lan đã ghi nhận mức nhiệt nóng nhất trong lịch sử, với 45,4 độ C. Kỷ lục nắng nóng ở Việt Nam cũng bị phá vỡ hồi đầu tháng 5 với mức nhiệt 44,2 độ C tại Tương Dương, Nghệ An.

Biểu đồ nhiệt ghi nhận ở các nước Đông Nam Á giai đoạn từ 1/4 - 25/5 (Ảnh: CNN).

Maximiliano Herrera, một nhà khí hậu học và lịch sử thời tiết, cho biết: "Đây có thể là đợt nắng nóng kinh khủng nhất ở khu vực và nó tiếp tục kéo dài sang tháng 6".

Theo các chuyên gia, cái nóng thiêu đốt ở Đông Nam Á thậm chí còn khó chịu và nguy hiểm hơn do ảnh hưởng từ độ ẩm cao. Cụ thể, độ ẩm cùng nắng nóng sẽ khiến cơ thể khó hạ nhiệt, gây ra nhiều triệu chứng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng.

Nắng nóng cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, mà còn đe dọa tới môi trường và sinh kế, làm suy giảm năng suất mùa màng, buộc người dân nhiều nơi phải tự tìm cách ứng phó và khắc phục.

Một dự đoán trước đó cũng cho rằng sự xuất hiện của El Nino trong năm nay có thể góp phần làm tăng nhiệt độ Trái Đất khoảng 1,5 độ C trong vòng 5 năm tới, dẫn đến sự sụp đổ nền khí hậu thảm khốc và không thể đảo ngược.