Hành động bất ngờ của sư tử đực khi thấy hà mã áp sát

Hà mã khiến sư tử sợ hãi nhảy vọt xuống sông (Video: Lastest Sightings).

Trong tự nhiên, hà mã và sư tử rất ít khi chạm mặt. Đó là bởi một loài thì sống trên cạn, còn một thì chuyên ngâm mình dưới các dòng sông, vũng bùn.

Thế nên mỗi khi điều này xảy ra, người yêu thích động vật hoang dã lại trông đợi một cuộc chạm trán nảy lửa giữa 2 loài động vật mạnh mẽ, vốn ít khi rút lui trước đối thủ.

Tuy nhiên trên thực tế, một con sư tử sẽ luôn bị hà mã lấn át, nếu như chúng có cùng thể trạng, bởi hà mã hung dữ hơn rất nhiều.

Trong một đoạn video được du khách ghi lại ở Khu bảo tồn Quốc gia Kruger (Nam Phi), một con sư tử đực đang thản nhiên nằm nghỉ trên một tảng đá dưới bờ sông.

Hành động kỳ lạ này của sư tử khiến các nhà quan sát bất ngờ, vì chúng ít khi làm điều tương tự. Thông thường, sư tử sẽ tìm đến một bãi cỏ rậm rạp, bên dưới bụi cây... để nghỉ chân, cũng như ngụy trang trước những con mồi.

Việc chọn một nơi khá bất tiện làm chỗ nghỉ đã khiến sư tử đối mặt với hà mã, một trong những loài động vật hung dữ bậc nhất thế giới.

Trong đoạn video, có thể thấy bầy hà mã đã hướng ánh mắt của chúng về phía sư tử, dù con vật này chẳng hề có ý định sẽ tấn công. Một con hà mã trưởng thành lặng lẽ tiến đến, trước khi chồm lên tảng đá cùng cái miệng há ngoác hướng về phía sư tử.

Lúc này, có lẽ ai cũng đã nghĩ về một cuộc chiến sẽ nổ ra giữa 2 loài động vật mạnh mẽ bậc nhất tại châu Phi, với hà mã là kẻ "châm ngòi", còn sư tử - với bản lĩnh của mình, sẽ không bỏ qua cho đối thủ. Tuy nhiên, những gì diễn ra lại hoàn toàn khác.

Chứng kiến hành động hung hăng của hà mã, con sư tử còn chẳng hề có một chút phản kháng, mà vội vàng nhảy vọt xuống nước thoát thân. Niềm tự hào của "ông vua thảo nguyên" rõ ràng không đủ để giúp nó có được bản lĩnh đối đầu với "sát thủ đầm lầy".

Đây chắc chắn đây là một bài học nhớ đời dành cho sư tử khi nó có ý định tiến vào lãnh thổ của loài hà mã.

Hà mã là một trong những loài động vật nguy hiểm và hung dữ bậc nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Phản ứng trên của sư tử có thể sẽ khiến bạn phì cười, nhưng đối với các chuyên gia về động vật, đây là hành động khá khôn ngoan. Đó là bởi bất chấp dáng vẻ có phần cục mịch và chậm chạp, hà mã có thể đặc biệt nhanh nhẹn và rất nguy hiểm. Chúng được coi là những sinh vật hung hăng nhất trên thế giới.

Theo thống kê, hàm của hà mã có lực cắn đáng sợ, khi có thể nghiền nát cùng lúc từ một hoặc hai con cá sấu trưởng thành. Có lẽ, đây là lý do mà ngay cả một con sư tử đực trưởng thành cũng không dám đối diện trực tiếp với hà mã, và luôn có tâm lý bỏ chạy.

Hà mã đặc biệt hung dữ khi bị xâm phạm lãnh thổ và động đến con cái của chúng. Chính vậy thổ dân ở châu Phi rất dễ mất mạng khi vô tình xâm phạm lãnh thổ của hà mã. Chúng sẽ rượt đuổi, kéo họ xuống đầm, cắn nát thuyền của họ.

Không một loài thú hoang dã nào ở châu Phi giết người nhiều như những con hà mã. Hằng năm, ước tính có trung bình 2.900 người bị giết hại bởi loài vật này.

Mặc dù vậy, hà mã lại đang đối mặt tình trạng suy giảm đáng kể giống loài do tình trạng hạn hán kéo dài, khiến các dòng sông không có đủ nước, hoặc thiếu hụt cây cỏ - nguồn thức ăn chủ yếu của chúng. Ngoài ra, những con hà mã già và yếu ớt thường là nạn nhân bị loại khỏi cộng đồng, do không đủ sức cạnh tranh chỗ đứng với những con đực to, khỏe.