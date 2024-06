Hai tiểu hành tinh bay sượt qua Trái Đất trong tuần này

Ngày 30/6 hàng năm được Liên hợp quốc chọn làm Ngày Tiểu hành tinh để kỷ niệm vụ nổ tiểu hành tinh lớn nhất quan sát được khi nó va vào Trái Đất năm 1908 ở Siberia. Sự kiện này nhằm nhắc nhở về mức độ nguy hiểm của những vật thể vũ trụ đối với hành tinh chúng ta.

Năm nay, vào dịp Ngày Tiểu hành tinh 2024, một sự kiện đáng chú ý sẽ xảy ra. Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho biết hai tiểu hành tinh khổng lồ, bao gồm một tiểu hành tinh lớn hơn 99% các tiểu hành tinh khác ở gần Trái Đất, sẽ quay trở lại "viếng thăm" chúng ta.

Tiểu hành tinh 2024 MK

Hai tiểu hành tinh sẽ quét qua Trái Đất trong tuần này đúng vào dịp Ngày Tiểu hành tinh 2024. Một trong hai số đó là tiểu hành tinh 2024 MK, mới được phát hiện cách đây chưa đầy 2 tuần. Nó có kích thước khoảng 120 đến 260 mét, được quan sát thấy lần đầu tiên vào ngày 16/6.

Ngày 30/6 hàng năm được Liên hợp quốc lấy làm Ngày Tiểu hành tinh (Ảnh: Aristom P/Adobe).

Tiểu hành tinh 2024 MK có kích thước lớn sẽ bay qua Trái Đất ở khoảng cách 290.000 km, bằng khoảng 75% khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. Theo các nhà khoa học, nó khó có khả năng va chạm với Trái Đất vào thời điểm này.

Tiểu hành tinh 2011 UL21

Tiểu hành tinh thứ hai, 2011 UL21, có kích thước lớn hơn nhiều và đã được biết đến từ trước. Với chiều ngang 2.310 mét, nó lớn hơn 99% các tiểu hành tinh khác ở gần Trái Đất. Vào thời điểm bay đến gần Trái Đất vào ngày 27/6, nó sẽ ở cách xa chúng ta 17 lần so với Mặt Trăng.

Dù to lớn nhưng lần này vì ở quá xa nên khả năng quan sát thấy nó vẫn ít hơn so với tiểu hành tinh 2024 MK. May mắn thay, nó cũng không có nguy cơ gây sự cố gì cho hành tinh của chúng ta.