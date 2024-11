Dự đoán của bà Vanga về vận mệnh thế giới năm 2025

Nhà tiên tri mù Baba Vanga từng dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn (Ảnh: Getty).

Bà Vanga, tên thật là Baba Vanga, là một nhà ngoại cảm, nhà tiên tri nổi tiếng với biệt danh "Nostradamus xứ Balkans".

Đó là bởi nhiều tiên đoán về thế giới mà nhà tiên tri mù này đưa ra đều đang dần ứng nghiệm.

Những tiên đoán này bao gồm nhiều sự kiện lớn, có tầm ảnh hưởng toàn cầu, tiêu biểu như Thế chiến thứ 2 (1939), thảm kịch Chernobyl (1986), cái chết của Công nương Diana (1997), sự kiện 11/9 ở Mỹ (2001) hay Brexit (2016).

Lời tiên tri về năm 2025

Theo tờ Economic Times, bà Vanga đã viết một vài lời tiên đoán về vận mệnh thế giới của năm 2025. Trong đó, một số cảnh báo là hoàn toàn có cơ sở, nhưng cũng có "lời sấm" khiến người nghe cảm thấy băn khoăn về mức độ thực tế.

Đáng chú ý nhất có lẽ là lời tiên đoán loài người bị xóa sổ hoàn toàn vào năm 5079.

Không chỉ vậy, bà Vanga cũng dự đoán rằng trong năm 2025, nhân loại có thể sẽ chạm trán với các sinh vật ngoài hành tinh. Thông điệp từ lời tiên tri chỉ rõ: "Những sinh vật này sẽ cho chúng ta biết đến sự hiện diện của họ".

Bà Vanga khiến dư luận choáng váng khi tiên tri điều "không tưởng" về người ngoài hành tinh vào năm 2025 (Ảnh: Getty).

Ngay lập tức, dự đoán này đã làm dấy lên các cuộc tranh luận về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và tác động tiềm ẩn của họ đối với loài người. Tuy nhiên, đa số những bình luận đều đánh giá những dự đoán nêu trên là không có căn cứ và thiếu cơ sở khoa học.

Một dự đoán khác của bà Vanga cũng thu hút sự chú ý của dư luận, đó là tình hình xung đột căng thẳng có thể diễn ra tại khu vực châu Âu.

Nhiều nguồn tin như Economic Times, NDTV, New York Post... dẫn lại "lời sấm" của nhà tiên tri mù, cho rằng một cuộc xung đột mới có thể sẽ xảy ra, gây ảnh hưởng trên diện rộng, và nhiều người sẽ thiệt mạng.

Các nguồn tin cho rằng, bà Vanga ám chỉ đến một cuộc xung đột tách biệt với tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Nga. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin cho rằng, bà Vanga dự đoán chiến sự giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc, với phần thắng nghiêng về phía Tổng thống Vladimir Putin.

Không chỉ bà Vanga, mà một nhà tiên tri khác là Nostradamus cũng nhiều lần miêu tả một bức tranh ảm đạm về thế giới tương lai.

Những lời tiên tri được viết dưới dạng câu thơ đã có từ hàng thế kỷ của ông dự đoán về "những cuộc chiến tàn khốc nhấn chìm lục địa", "sự tái xuất của một bệnh dịch cổ xưa"... sẽ đe dọa thế giới của loài người.

Nhân loại cần cảnh giác với "kẻ thù" biến đổi khí hậu



Ảnh chụp siêu bão Milton đổ bộ vào miền đông nước Mỹ tháng 10 vừa qua (Ảnh: NASA).

Trong lời tiên đoán của mình, bà Vanga cũng chỉ ra một "kẻ thù" khác của nhân loại, đó là biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên.

Bà nhắc đến những vụ phun trào núi lửa, những cơn bão nhiệt đới có sức tàn phá khủng khiếp và ngập lụt nghiêm trọng... khiến nhiều khu vực trên thế giới đón nhận hậu quả.

So với những dự đoán đã nêu, thì "lời sấm" này được nhiều chuyên gia ủng hộ bởi nhiều cơ sở khoa học, và cũng thực sự đáng tin.

Cần phải nói thêm rằng, dự đoán trước đó của bà Vanga khi cho rằng 2024 là năm thảm họa thiên nhiên gia tăng và chứng kiến những kỷ lục mới đã ứng nghiệm.

Theo một phân tích nhiệt độ toàn cầu từ Climate Central, biến đổi khí hậu do con người gây ra tiếp tục là thủ phạm đứng sau các đợt nắng nóng gay gắt, chủ yếu gồm các hoạt động như đốt than hay phá rừng. Ước tính, có đến hơn 60% dân số thế giới bị ảnh hưởng do nhiệt độ cực đoan gây ra.

Năm 2024, nhiều khu vực đã chứng kiến thảm họa tàn khốc do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu (Ảnh: Reuters).

Trong đó, nhiệt độ trung bình của Trái Đất trong tháng 7 là cao nhất trong lịch sử ghi chép kéo dài 175 năm của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA). Cụ thể, mức nhiệt đã tăng 1,21⁰C so với ngưỡng trung bình của thế kỷ 20, là 15,8⁰C.

Nhiệt độ cao đã dẫn đến điều kiện hạn hán, gây ra nguy cơ cháy rừng, và ngập lụt mỗi khi mưa lớn. Nhiều cơn bão lớn như bão Helene, bão Milton đổ bộ vào Mỹ, bão Yagi quét qua Indonesia, Việt Nam... cũng cho thấy sự chính xác của lời tiên tri này.

Một báo cáo được công bố trên tạp chí BioScience vào tháng 10 cảnh báo rằng thế giới đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về khí hậu ở mức độ chưa từng có.

Đáng chú ý là tình trạng biến đổi khí hậu và các vòng phản hồi có thể gây ra những thay đổi thảm khốc, bao gồm sự sụp đổ của các tảng băng lớn và tình trạng hệ thực vật chết hàng loạt.

Các tác giả tuyên bố trong báo cáo: "Chúng ta đang ở bờ vực của một thảm họa khí hậu không thể đảo ngược". Tại đó, phần lớn cấu trúc của sự sống trên Trái Đất có thể đang, và sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.