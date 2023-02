Đoạn clip về cuộc chạm trán bất ngờ giữa voi con lạc đàn và sư tử đực mạnh mẽ được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hwange (Zimbabwe).

Nội dung đoạn clip cho thấy chú voi non đang lang thang một mình ở khu vực gần hồ nước mà không hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của đàn sư tử.

Cái kết bi thảm của voi con lạc đàn khi vô tình chạm trán sư tử (Video: Kruger).

Con sư tử đực âm thầm tiếp cận chú voi non đơn độc và chỉ bằng một động tác nhanh gọn, sư tử đực đã nhảy chồm lên người và cắn chặt vào phần lưng của voi non. Chú voi non chưa đủ sức mạnh và dường như không ở tình trạng sức khỏe tốt nhất nên nhanh chóng bị sư tử quật ngã xuống đất. Một con sư tử cái ở gần đó đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ con đực để hạ gục chú voi non.

Cuối cùng, chú voi non đã trở thành bữa ăn ngon lành cho đàn sư tử.

Voi là loài động vật có kích thước lớn và mạnh nhất sống ở trên cạn. Với lợi thế về ngoại hình và sức mạnh, voi trưởng thành luôn khiến các loài động vật khác, bao gồm cả sư tử, phải dè chừng và tìm cách lẩn tránh.

Voi là loài động vật có tính bầy đàn rất cao, trong đó những con voi non chưa trưởng thành luôn được voi mẹ và các thành viên trong đàn bảo vệ một cách nghiêm ngặt, điều này khiến các loài động vật ăn thịt như sư tử hay linh cẩu rất khó tiếp cận để săn lùng voi con.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp voi mẹ bị chết hoặc đàn voi gặp tình huống nào đó gây hoảng loạn có thể khiến voi non bị lạc đàn. Với những chú voi con hoặc chưa trưởng thành bị đi lạc, chúng thường sẽ trở thành con mồi để các loài động vật ăn thịt nhắm đến, trước khi voi có thể quay trở lại đàn của mình.

Những con voi non hoặc trẻ tuổi đơn độc thường chưa có đủ sức mạnh cũng như chưa đủ khôn ngoan để chống lại sự bao vây và tấn công của các loài động vật ăn thịt như sư tử, linh cẩu hay chó hoang châu Phi… nên cái kết của voi non đi lạc thường rất bi thảm.

Theo Kruger