Đoạn clip về khoảnh khắc thiên nhiên khắc nghiệt được một du khách ghi lại tại khu bảo tồn thiên nhiên Ngorongoro, Tanzania, cho thấy một đàn báo săn đang nằm nghỉ ngơi trên bãi cỏ. Những con báo săn này không hay biết chúng đã bị lọt vào tầm ngắm của một con sư tử đực to lớn.

Sư tử biết rõ bản thân nó không thể so sánh với báo săn về tốc độ, do vậy, con vật này đã âm thầm tiếp cận đàn báo săn, sau đó mới bắt đầu tăng tốc để tấn công khi khoảng cách đã đủ gần.

Khi nhận thấy sự xuất hiện của sư tử, con báo mới hốt hoảng bỏ chạy, nhưng khoảng cách với kẻ săn mồi quá gần khiến báo không thể phát huy được thế mạnh về tốc độ của mình. Vượt trội hoàn toàn về thể hình và sức mạnh, sư tử đực đã dễ dàng hạ gục con mồi bằng một cú cắn chí mạng vào cổ.

Cái kết bi thảm của báo săn khi bị sư tử âm thầm mai phục (Video: NF).

Báo săn cố gắng vùng vẫy để tìm cách thoát khỏi hàm của kẻ săn mồi, nhưng một con sư tử đực khác đã nhanh chóng có mặt để góp phần kết liễu con mồi nhanh chóng hơn.

Màn săn mồi của sư tử diễn ra trước sự chứng kiến của 2 con báo săn khác. Dĩ nhiên, những con báo này biết rõ sức mạnh của chúng là không đủ để có thể can thiệp và giải cứu đồng loại, do vậy chúng chỉ dám đứng từ xa nhìn đồng loại lần cuối trước khi bỏ đi để tự cứu lấy chính mình.

Báo săn (hay còn gọi là báo gêpa, báo cheetah) là loài động vật có tốc độ chạy nhanh nhất thế giới. Sở hữu cơ thể thon gọn, mảnh mai giúp báo săn có những bước chạy mạnh mẽ và thần tốc.

Sự phân bổ các bó cơ lớn tập trung ở 2 chi sau giúp báo săn có thể đạt được tốc độ cao khi chạy, trong khi chi trước đảm nhiệm chức năng giữ cân bằng cho cơ thể và giảm tốc độ. Phần đuôi của báo cũng góp phần giữ thăng bằng và chuyển hướng khi chạy ở tốc độ cao.

Báo săn có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 120km/h. Trong điều kiện không có vật cản, loài báo này chỉ mất 4 bước chạy để đạt được tốc độ tối đa. Loài báo săn có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h chỉ trong 3 giây, tương tự nhiều mẫu siêu xe hiện nay. Mỗi bước chạy của báo săn có thể đạt được khoảng cách lên đến 8m.

Tuy nhiên, việc chạy với tốc độ cao đòi hỏi một sức mạnh cực lớn, nên báo săn không thể duy trì tốc độ này được lâu. Loài báo săn chỉ có thể chạy được với tốc độ tối đa trong khoảng 30 giây, do vậy chúng thường âm thầm tiếp cận con mồi với khoảng cách đủ gần, sau đó mới bắt đầu tăng tốc để tấn công con mồi.

Nhờ vào tốc độ của mình, báo săn là loài động vật có tỷ lệ săn mồi thành công rất cao trong thế giới tự nhiên.

Tuy nhiên, loài báo săn có kích thước cơ thể khá nhỏ, do vậy chúng thua kém hoàn toàn về sức mạnh so với các loài thú săn mồi to lớn khác như sư tử, báo hoa mai hay linh cẩu…

Báo săn đôi khi cũng trở thành con mồi của sư tử. Tuy nhiên, để có thể bắt kịp báo săn, sư tử chỉ có cách âm thầm tiếp cận và bất ngờ xông ra tấn công khi báo không đề phòng. Nếu khoảng cách giữa 2 con vật là quá xa và phải đua tốc độ, chắc chắn sư tử sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để bắt kịp.

Theo ITN/NF