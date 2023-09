Cá sấu dửng dưng khi gặp chó bơi qua sông, thậm chí còn làm điều khó tin

Cá sấu đầm lầy ở Maharashtra, Ấn Độ được bắt gặp không những không tấn công con mồi, mà còn chủ động giúp nó lên bờ (Ảnh: Oglobo).

Cá sấu thường được cho là loài động vật hung dữ, luôn sẵn sàng tấn công và ăn thịt bất kỳ loài vật nào dám xâm nhập vào lãnh thổ khi chúng có cơ hội.

Dẫu vậy, các nhà khoa học đã vô cùng bất ngờ trước hành vi của một số cá thể cá sấu săn mồi ở sông Savitri ở Maharashtra, Ấn Độ, khi chúng không những không tấn công, mà còn giúp đỡ các loài vật khác.

Trong đoạn video được ghi lại, một con chó nhà trong lúc chạy trốn khỏi đàn chó hoang, đã rơi vào tình huống thậm chí còn nguy hiểm hơn khi nó bơi ở một con sông đầy cá sấu.

Thế nhưng thay vì biến con vật tội nghiệp thành bữa ăn trưa, những con cá sấu đầm lầy (còn gọi là cá sấu Ba Tư) lại chủ động xuất hiện để đưa nó đến nơi an toàn.

"Những con cá sấu này thực sự đã chạm vào con chó bằng mõm của chúng", các nhà nghiên cứu cho biết. "Có điều, chúng không hề tấn công, mà dường như đã huých và hộ tống con chó đến nơi an toàn".

Chris Murray, nhà sinh vật học đến từ Đại học Louisiana, cho rằng, có nhiều lý do khiến cá sấu để con vật đi qua. Đó có thể là do chúng đã quá no, hoặc cảm thấy quá dễ để phục kích con mồi.

Một con cá sấu đầm lầy đang phơi nắng (Ảnh: Getty).

"Bản năng vốn có của cá sấu là rình rập, rồi tấn công con mồi khi chúng tỏ ra bất cẩn", Murray cho biết. "Thế nên chúng có thể trở nên hiền lành một cách bất ngờ khi đối phương không bỏ chạy, cũng như chẳng hề tỏ ra cảnh giác chút nào".

Cũng không loại trừ khả năng những con cá sấu đã có những trải nghiệm không được tốt khi chúng cố gắng ăn thịt một con chó trong quá khứ. Một ý kiến được nhiều người đưa ra, nhưng lại không được Murray tán đồng. Đó là cá sấu dường như đang thể hiện sự đồng cảm với con vật.

Murray cho biết, khu vực ven biển Ấn Độ và Sri Lanka là nơi có số lượng lớn cá sấu sống gần con người. Điều này dẫn đến tần suất tấn công người của chúng là cao nhất so với bất kỳ đâu trên thế giới.

"Rất khó xảy ra khả năng có lòng trắc ẩn của cá sấu", Murray chia sẻ. Dẫu vậy, ông đồng ý rằng con người thường đánh giá thấp nhận thức của cá sấu.

Murray từng bắt gặp những trường hợp cá sấu dùng gậy để dụ chim đậu lên chúng, và tham gia kiếm ăn chung, từ đó giúp các thành viên khác trong bầy có được thức ăn.

Ông cũng nhận thấy cá sấu dường như học hỏi được từ những kinh nghiệm trong quá khứ. "Chúng biết đánh giá những gì xảy ra xung quanh, và trí nhớ của chúng cũng rất tốt. Chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta", Murray nói.

"Chúng không chỉ là loài bò sát xấu tính, chậm chạp", ông nói. "Và có lẽ chúng cũng không thương hại những chú chó đang gặp nạn".