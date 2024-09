Bí quyết giúp mèo "chảy" như chất lỏng qua những không gian rất hẹp

"Chìa khóa" giúp mèo có khả năng "chảy" như chất lỏng qua những không gian rất hẹp là nhờ khớp vai độc đáo của chúng.

Ở người, khớp vai nối xương bả vai với xương đòn, tạo nên khung vai hỗ trợ cho các cơ của cánh tay.

Ở mèo thì ngược lại, xương bả vai nối với phần còn lại của cơ thể chỉ bằng cơ chứ không nhờ xương nào khác. Xương đòn cũng kết nối tương tự như vậy với các phần còn lại của cơ thể. Hơn nữa, xương đòn của mèo so với cơ thể nó nhỏ hơn nhiều so với xương đòn của người so với cơ thể người.

Các đặc điểm giải phẫu này giúp mèo co người nhỏ lại được để chui qua những lỗ rất nhỏ. Khả năng thích nghi với những không gian nhỏ hẹp là một lợi thế tiến hóa của mèo khi săn những con mồi nhỏ như chuột và cũng để ẩn nấp và trốn thoát khỏi những loài thú săn mồi mà mèo là thức ăn.

Bên cạnh đó, những sợi râu bên mép cũng giúp mèo chui qua các khe hẹp. Râu mèo là những sợi lông dày gấp đôi lông trên cơ thể và cắm sâu vào da gấp 3 lần các sợi lông khác.

Phần gốc của các sợi râu có rất nhiều đầu dây thần kinh, giúp cho mèo có một hệ thống định vị với độ nhạy rất cao, truyền tải một lượng thông tin rất lớn về môi trường xung quanh chúng. Chúng cũng nhận thức được về kích thước cơ thể của mình khi tiếp cận các lỗ nhỏ để tìm cách chui qua.

Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu vấn đề này và nhận thấy mèo sẽ bước dài và nhanh qua những khe hở cao và hẹp, thậm chí khe có thể hẹp hơn chiều rộng ngực của chúng, nhưng chúng bước chậm lại trước khi chạm vào và trong lúc đi qua những khe ngắn.

Các nhà nghiên cứu lý giải rằng cách mèo xử lý khi đi qua các lỗ hẹp nhưng dài và các lỗ hẹp ngắn khác nhau, chứng tỏ chúng nhận thức được kích thước cơ thể của mình và có cách di chuyển phù hợp.

Lỗ thủng nhỏ dưới hàng rào như thế này chẳng phải là thử thách gì đối với một chú mèo con. (Ảnh: Getty Images).

Vậy vì sao mèo lại thích chui vào những không gian chật hẹp?

Theo các nhà khoa học, mèo hay chọn giấu mình trong những không gian hẹp, ví dụ như dưới gầm giường, khi chúng sợ hãi hoặc không thoải mái, vì việc trốn như vậy giúp chúng cảm thấy an toàn hơn. Mèo cũng chọn không gian nhỏ khi cần riêng tư, chẳng hạn như khi cần thời gian thoát khỏi môi trường xung quanh.

Vì thế, có lẽ chúng ta không nên làm phiền một con mèo khi nó chui vào những không gian nhỏ hẹp, trừ khi đó là những chỗ chúng ta thấy nó có thể bị nguy hiểm.