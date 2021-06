6 loài động vật kỳ dị nhất thế giới

Những sinh vật này đã phát triển ngoại hình độc đáo, siêu năng lực ấn tượng và một số thói quen kỳ lạ.

1. Ếch thủy tinh

Da của ếch trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy các nội tạng bên trong.

Nhìn một con ếch thủy tinh từ trên cao, bạn có thể không nhận thấy điều gì khác thường. Nhưng nếu bạn lật nó lên, bạn sẽ thấy một trái tim nhỏ, đập nhanh , một mạch dài màu đỏ và một đoạn ruột đang quăn queo phá vỡ thức ăn.

Những loài lưỡng cư này đã tiến hóa để có làn da cực kỳ mỏng và mờ. Hầu hết các sinh vật ẩn các cơ quan nội tạng của chúng bên dưới nhiều lớp bảo vệ như da, mô và xương. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những lớp này được nhìn xuyên qua? Lớp da nhìn xuyên thấu của ếch thủy tinh hiển thị các cơ quan nội tạng của nó.

Theo một nghiên cứu được công bố ngày 9/6 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences, trong khi lớp da mỏng của những con ếch này được hiển thị đầy đủ, khi ánh sáng chiếu vào những con ếch từ phía trên, hình bóng của chúng sẽ trở nên khó phát hiện đối với những kẻ săn mồi .

Những con ếch này sống trong các khu rừng nhiệt đới ở Trung và Nam Mỹ và dành nhiều thời gian đậu trên lá cây. Bởi vì ếch được bao quanh bởi cây xanh tươi tốt, lớp phủ màu xanh lá cây rực rỡ của chúng rất lý tưởng để ngụy trang. Trong khi đó, đôi chân trong suốt hơn của chúng làm mờ các đường viền bên ngoài cơ thể, khiến những kẻ săn mồi khó nhận ra hình dạng của ếch.

2. Ong bắp cày

Ong bắp cày sinh con và chết sau đó 24 giờ.

Ong bắp cày tìm thấy một ngôi nhà lý tưởng bên trong quả sung. Quả vả thực chất là một bó hoa nhỏ, được gọi là cụm hoa, dựa vào ong bắp cày để thụ phấn. Đổi lại, cụm hoa nhiều thịt cung cấp một ngôi nhà thoải mái và an toàn cho ong bắp cày trong thời gian sống rất ngắn của chúng.

Theo Hiệp hội Côn trùng Hà Lan, khi ong bắp cày sinh nở, chúng có khả năng "đánh hơi" những cây sung có khả năng tiếp thu, hoặc những cây có hoa đã sẵn sàng để thụ phấn. Theo bản năng, ong bắp cày tìm kiếm mùi thơm đặc biệt phát ra từ hoa sung cái. Một khi chúng tìm thấy trái vả cần, ong bắp cày tìm đường vào bông hoa ngọt ngào mềm mại thông qua một lỗ mở ở cuối "quả" của quả vả.

Khi vào trong, ong bắp cày cái được bảo vệ và khuất tầm nhìn, và chúng có thể đẻ trứng. Ong bắp cày sẽ không bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Con cái chết chỉ 24 giờ sau khi đẻ trứng.

Khi ong bắp cày nở, những con đực nở ra giao phối với những con cái, trước khi đào đường thoát ra khỏi quả sung cho những con cái. Những con ong bắp cày đực dành toàn bộ cuộc đời của chúng trong quả sung và chết ngay sau khi tạo ra đường hầm.

Theo một bài báo xuất bản năm 2005 trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, hành vi kỳ lạ này đã giữ cho loài ong bắp cày này tồn tại hơn 60 triệu năm . Cây sung khiến những loài côn trùng này cảm ơn vì sự tồn tại tiếp tục của chúng, khi sự di chuyển của chúng từ quả sung này sang quả sung khác làm lây lan phấn hoa của chúng.

3. Cá đi bộ

Cá đi bộ

Mặc dù trông giống như những con cá, nhưng chúng thực sự là động vật lưỡng cư . Thường thì động vật lưỡng cư bắt đầu cuộc sống được trang bị mang để chúng có thể thở dưới nước cho đến khi trưởng thành và mất mang, sẵn sàng cho cuộc sống trên cạn.

Nhưng axolotls vẫn giữ mang con non của chúng và ở trong nước.Cá đi bộ Mexico ( Ambystoma mexicanum ), còn được gọi là axolotls , là những sinh vật kỳ quặc: Những "con cá" này không chỉ có bộ lông nhô ra, có gai nhọn mà chúng còn có thể "đi bộ". Khi đến gần đáy hồ hoặc kênh, chúng sẽ rút bốn chân ra từ hai bên để bò xung quanh môi trường sống đầm lầy của chúng ở Thành phố Mexico.

Khi phát triển dài tới 30 cm, chúng ăn côn trùng nhỏ, sâu, nhuyễn thể và động vật giáp xác.

4. Cá ngựa đực mang thai

Cá ngựa đực mang thai từ 10 đến 25 ngày. Theo Scientific American , đối với cá ngựa, cá ống và rồng biển - những thành viên của họ cá Syngnathidae thì những con đực mang thai. Cá ngựa và cá ống mang túi bố mẹ còn non bên trong, cung cấp chất dinh dưỡng như chất béo giàu năng lượng qua mô túi, trong khi trứng của rồng biển chỉ đơn giản dính vào bên ngoài đuôi của con đực.

Cá ngựa cái có thể chỉ tập trung vào việc tạo trứng (để lại các vai trò nuôi con cho cá đực), cá ngựa có thể sinh con vào buổi sáng và mang thai lại vào buổi tối. Điều này giúp số lượng loài tăng lên để có cơ hội sống sót cao hơn.

Với những con đực mang con, những con cái cũng ít bị cạn kiệt năng lượng hơn. Thông thường, những con cái tiêu tốn nhiều năng lượng sản xuất trứng hơn những con đực sản xuất tinh trùng. Bằng cách chuyển giao nhiệm vụ mang trứng cho con đực, nhu cầu năng lượng được chia sẻ đồng đều hơn.

5. Cá phát quang sinh học để thu hút bạn tình

Cá phát quang sinh học để thu hút bạn tình.

Cá câu nam và cá cái rất đa dạng về ngoại hình, thoạt nhìn bạn có thể nghĩ chúng là những loài khác nhau. Con cái dài hơn tới 60 lần và nặng hơn nửa triệu lần so với con đực của chúng; như vậy, khi các nhà khoa học lần đầu tiên quan sát cá đực với cá câu cái, họ nghĩ rằng đó là cá mẹ và cá con.

Được tìm thấy chủ yếu ẩn nấp ở độ sâu tối nhất của Đại Tây Dương và Nam Cực, những con cá thần tiên cái trông giống như những cơn ác mộng: Những chiếc que ánh sáng treo trên mặt và những chiếc răng nanh lớn đáng sợ nhô ra khỏi miệng.

Theo New Scientist , khi giao phối, một con cá câu đực hoạt động giống như một loài ký sinh. Cắn vào phía bên của con cái đã chọn của mình, con đực nhỏ bé hợp nhất cơ thể của mình với cơ thể của cá cái để có thể lấy chất dinh dưỡng của cá cái bằng cách hút máu. Cá đực có được mọi thứ mà nó yêu cầu mà không tốn nhiều công sức, trong khi trách nhiệm duy nhất của nó là cung cấp các tế bào sinh sản khi đến thời điểm thích hợp. Khi đó, con đực và con cái lần lượt thả tinh trùng và trứng của mình vào nước để thụ tinh.

6. Các loại sứa bất tử

Các nhà nghiên cứu đang giải mã bộ gene của sứa để tìm ra bí quyết bất tử của nó.

Loài sứa bất tử được tìm thấy ở các vùng nước ấm trên khắp thế giới. Theo Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ (AMNH), khi bị thương hoặc đối mặt với nạn đói, loài sứa này có thể nhấn nút "đặt lại". Với sự thiết lập lại đó, những con sứa trưởng thành sẽ quay trở lại giai đoạn phát triển trước đó, trong trường hợp này là một khối u.

Các nhà khoa học cho rằng loài sứa bất tử sử dụng một quá trình gọi là biến đổi gene để tạo ra sự trẻ hóa. Trong quá trình này, một tế bào trưởng thành đã trở nên chuyên biệt cho một mô nhất định có thể biến đổi thành một loại tế bào chuyên biệt khác.

Khi lớn nhất, con trưởng thành của loài sứa này vẫn có chiều ngang nhỏ hơn 5 mm. Những con sứa này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1883 ở Biển Địa Trung Hải, nhưng chúng chỉ được gọi là sứa bất tử vào giữa những năm 1990.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ tìm ra cách con sứa hoàn thành cuộc sống vĩnh cửu của mình.Bộ gen của loài sứa Turritopsis dohrnii đang được nghiên cứu và giải mã sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc tìm kiếm 'công tắc bất tử'.

Theo Tienphong