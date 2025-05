Yêu cầu xử lý việc tung tin sai sự thật về kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các địa phương, chỉ đạo thực hiện 5 vấn đề liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo Bộ này, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, thay đổi trong sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra;

Kỳ thi năm 2025 tổ chức cho cả học sinh học theo cả chương trình giáo dục phổ thông cũ và mới; tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp…

Thông tin sai sự thật về việc lộ đề ngữ văn được đăng tải trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái (Ảnh: M. Hà).

Do đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương phối hợp, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, xã xây dựng kể hoạch, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi;

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thí sinh mang các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi nhất là các thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận; xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực hoặc tung tin sai sự thật, không chính xác gây hoang mang dư luận về kỳ thi.

Mặc dù được các cơ quan chức năng quán triệt nhưng hầu như năm nào cũng có các đối tượng tung tin thất thiệt liên quan đến các kỳ thi.

Năm ngoái, ngay trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, một số nhóm, diễn đàn trên Internet chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật về việc "lộ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024". Bộ GD&ĐT đã trao đổi, đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật.

Tháng 6/2023, một trường hợp ở Hải Phòng đưa tin xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Năm 2022, Bộ GD&ĐT phải báo cáo cơ quan chức năng khi nhiều thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng đề ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó bị lộ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Nam Anh).

Kỳ thi năm 2025 diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 27/6, tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với số lượng thí sinh nhiều hơn các năm trước.

Năm 2025, cả nước có hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 83.000 em so với năm ngoái.

Từ ngày 21/4 đến ngày 28/4, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trước đó thí sinh có 4 ngày để đăng ký thử.

Thí sinh sử dụng thông tin mã định danh trên VNEID để đăng ký trực tuyến tại trường THPT, không cần cung cấp thêm giấy tờ khác.

Các Sở GD&ĐT, trường THPT cần hướng dẫn thí sinh kiểm tra, đối chiếu chéo thông tin đăng ký dự thi. Khi đăng ký, thí sinh phải chọn chương trình. Đây là thông tin quan trọng, làm căn cứ sắp xếp địa điểm, bố trí phòng, đề thi cho các thí sinh.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, năm nay số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tăng lên hơn 83.000 em, gần bằng số lượng thí sinh của Hà Nội hoặc TPHCM nên công tác kiểm tra phải chu đáo, yêu cầu cao và hiệu quả hơn.

Việc Thanh tra Bộ GD&ĐT sáp nhập với Thanh tra Chính phủ đã được tiến hành theo lộ trình nhưng công tác thi cử vẫn được thực hiện theo chức năng.

Theo đó, UBND cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra. Bộ GD&ĐT vẫn sử dụng đội ngũ thanh tra đến hết thời điểm có hiệu lực, theo đúng nội dung quy định.