Xử lý đối tượng tung tin "lộ đề thi lớp 10, phải thay toàn bộ lúc 5h sáng"

Theo Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội ngày 18/6, ngay sau khi có thông tin lộ đề thi văn bị tung lên mạng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội vừa qua, cơ quan công an đã điều tra, xác minh làm rõ, đó là thông tin sai sự thật.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng sẽ đánh giá mức độ vi phạm để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả lời thêm với phóng viên Dân trí, ông Hải cho hay, vụ lan truyền thông tin lộ đề thi tuyển sinh lớp 10 qua xác minh phát hiện có hai nhóm gồm "học sinh Hà Nội" và nhóm "Đồng hành...".

Thượng tá Ngô Xuân Hải, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội (Ảnh: Song Hà).

Tuy nhiên, đối với các trường hợp tung tin là học sinh, trong quá trình xử lý sẽ giữ danh tính của các cháu nhưng vẫn phải truy nguồn gốc thông tin từ đâu.

Một số trường hợp khác, sau khi xác minh sẽ bị xử lý nhằm cảnh báo tới người sử dụng mạng xã hội đưa tin sai sự thật.

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, ông Hải cho biết, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi kỳ thi. Các quận, huyện, thị xã đều phân công lực lượng bảo vệ khu vực in sao đề thi, áp tải vận chuyển đề đến các điểm thi an toàn.

Ngành cũng đã tập huấn cho thầy cô giáo làm nhiệm vụ coi thi các cách phát hiện thí sinh cố tình giấu thiết bị gian lận thi.

Tại buổi kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị, Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi năm nay bảo đảm an toàn, chu đáo, trong đó đặc biệt quan tâm khâu bảo quản đề thi, bài thi; chủ động có phương án dự phòng trong các tình huống phát sinh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT 2024 tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm khâu coi thi và tổ chức chấm thi đúng quy chế, bảo đảm an toàn.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, với tinh thần không chủ quan, Hà Nội sẽ rà soát kỹ tất cả điều kiện tổ chức kỳ thi; dự đoán các tình huống bất thường để chủ động có phương án xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.

Toàn thành phố có gần 109.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hà Nội đã bố trí hơn 4.500 phòng thi tại 196 điểm thi; điều động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi, chưa kể lực lượng an ninh, thanh tra.

Thành đoàn Hà Nội đã huy động gần 5.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi.