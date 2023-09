Xúc động hình ảnh thầy giáo lội bùn cõng học sinh đến trường

Mới đây, hình ảnh thầy giáo cõng học sinh qua khu vực bùn lầy đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, những hình ảnh này được người dân chụp lại tại khu vực cầu Thanh Thạch, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vào sáng 27/9.

Hình ảnh thầy giáo cõng học trò qua khu vực bùn lầy lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Mạng xã hội Facebook).

Người trực tiếp cõng học trò qua khu vực bùn lầy lội là thầy giáo Hoàng Thế Hiến, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa.

Thầy Hiến cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, cầu Thanh Thạch bị ngập 1-1,5m, các thôn bị chia cắt, học sinh từ mầm non đến THCS của địa phương phải nghỉ học. Hôm nay (27/9) nước đã rút nên nhà trường quay trở lại giảng dạy bình thường.

Các em học sinh lội bùn đến trường (Ảnh: Thanh Hiếu).

Mặc dù nước lũ đã rút, nhưng khu vực cầu Thanh Thạch có một lượng bùn lầy lội, chỗ bùn lầy nhất 60-70cm, gây khó khăn cho việc đi lại của học sinh. Các thầy cô giáo và học sinh trường THCS Thanh Thạch phải xắn quần, xách dép lội bùn đến trường.

Theo thầy Hiến, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các thầy cô giáo Trường THCS Thanh Thạch đã ra khu vực lầy lội để hỗ trợ, đồng thời tham gia dọn bùn đất.

"Sau lũ, khu vực cầu ngập sâu trong bùn đất, các em lớp lớn vẫn có thể xắn quần lội qua nhưng một số em nhỏ và học sinh khuyết tật không thể đi qua. Vì thế, thầy cô đã cõng các em qua khu vực bùn đất để đến trường, đây là chuyện hết sức bình thường", thầy Hiến chia sẻ.

Thầy cô giáo và người dân tham gia dọn bùn đất đọng lại sau lũ (Ảnh: Thanh Hiếu).

Được biết, xã Thanh Thạch có địa hình trũng thấp, hay ngập lụt khi mưa lớn. Nước rút để lại lớp bùn đất dày, việc học sinh lội bùn đi học hay thầy cô cõng các em băng qua bùn vẫn diễn ra thường xuyên.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 2 ngày qua, tỉnh Quảng Bình có mưa to và rất to, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt do ngập cục bộ ở các đập tràn, cầu thấp.

Mưa lũ gây chia cắt nhiều tuyến đường tại Quảng Bình (Ảnh: Thanh Hiếu).

Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa lũ, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các trường tùy tình hình thực tế để cho học sinh nghỉ học và xây dựng phương án học bù khi điều kiện thời tiết ổn định.

Tại các trường học, cán bộ, giáo viên cũng chủ động di dời tài sản, thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập đến nơi an toàn.