Vụ nghi “hô biến” thịt hết hạn: Công bố 7 trường dùng sản phẩm từ Sago Food

Phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng đến đưa cơm cho con sau khi trường dừng bán trú vì sử dụng thực phẩm của Sago Food (Ảnh: Minh Minh).

Chiều 12/3, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết theo báo cáo của địa phương có 7 cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Chánh Hưng liên quan đến việc sử dụng suất ăn do Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng (Sago Food) đang bị phản ánh cung cấp thực phẩm không đúng quy định.

Đó là các trường: THCS Dương Bá Trạc, THCS Khánh Bình, Mầm non Việt Nhi, Mầm non Bình Minh, Tiểu học Rạch Ông, Tiểu học Trần Danh Lâm, THCS Lý Thánh Tông.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, 7 trường đã được yêu cầu dừng hợp tác và tìm đơn vị cung cấp mới nhằm đảm bảo an toàn bữa ăn học đường.

Tuy nhiên, trong thông tin của Sở GD&ĐT TPHCM chưa liệt kê nhiều cơ sở giáo dục thuộc các phường khác sử dụng thực phẩm của Sago Food mà báo chí phản ánh trước đó.

Có thể kể đến như trường: Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Phú Thuận, Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng); THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), THCS Trung Sơn (xã Bình Hưng), Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu)…

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, ngay khi có thông tin phản ánh, ngày 29/1, sở đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn dừng hợp tác với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng, đồng thời chủ động rà soát, lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn khác đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định về an toàn thực phẩm.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết hiện đang tổng hợp báo cáo cập nhật từ từng cơ sở giáo dục, đồng thời phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM và chính quyền địa phương để theo dõi, giám sát quá trình khắc phục tại các đơn vị.

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh sớm tổ chức lại bữa ăn bán trú sau khi dừng lấy thức ăn từ Sago Food (Ảnh: Minh Minh).

Liên quan đến việc kiểm tra, xử lý đối với đơn vị cung cấp suất ăn, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết cơ quan chuyên ngành về an toàn thực phẩm đang tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định. Khi có kết luận chính thức, thông tin sẽ được công bố đầy đủ.

Sau vụ việc, Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu toàn ngành tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn bữa ăn học đường, trong đó tập trung vào một số nội dung như siết chặt việc lựa chọn và quản lý các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, yêu cầu đầy đủ hồ sơ pháp lý và nguồn gốc thực phẩm rõ ràng.

Các đơn vị cũng thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định; Tăng cường kiểm tra, giám sát và tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất đối với bữa ăn bán trú tại trường học.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc siết chặt quy trình kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Sở An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan để tăng cường giám sát hoạt động cung cấp suất ăn trong trường học trên địa bàn.

Hồi cuối tháng 1, Sago Food xuất hiện trong phóng sự điều tra của báo chí về nghi vấn “hô biến” thịt hết hạn thành "thịt ngon", kiểm tra hạn sử dụng của thịt bằng cách “dùng mũi ngửi” và “không thối là được".

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, nơi đóng trụ sở Sago Food, nhấn mạnh vụ việc công ty bị phản ánh đưa thực phẩm kém chất lượng vào trường học là nội dung có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến sức khoẻ của học sinh, cần kiểm tra, xử lý nếu có sai phạm.

Theo lãnh đạo xã Hiệp Phước, từ ngày 1/7/2025 đến cuối tháng 1, chính quyền địa phương đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này theo kế hoạch chung về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong đó, lần đầu tiên được thực hiện vào ngày 10/10/2025 và không phát hiện dấu hiệu vi phạm, những lần sau chưa công bố kết quả.