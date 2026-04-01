Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh đồng loạt xin cắt cơm trưa từ ngày 1/4

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N.V.A, phụ huynh học sinh Trường THCS Chu Văn An (xã Yên Sở) cho biết đã nhắn tin cho giáo viên chủ nhiệm xin cắt cơm trưa cho con từ hôm nay. Nhiều phụ huynh khác cùng lớp con chị cũng đã báo cắt cơm đồng loạt.

Sự việc bắt nguồn từ một danh sách lan truyền trên mạng chứa thông tin các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Hà Nội được cho là đã sử dụng nguồn thịt heo bệnh, trong đó có trường Chu Văn An.

“Đọc được danh sách, tôi bủn rủn chân tay. Dù chưa phải thông tin chính thống, tôi vẫn không thể tiếp tục để con ăn trưa tại trường cho đến khi nào cơ quan chức năng có thông báo rõ ràng. Tôi chấp nhận vất vả, xin nghỉ làm sớm để đưa đón về nhà ăn trưa, nghỉ trưa”, chị N.V.A. chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Hoài Lam (xã Thanh Liệt, Hà Nội) cũng xin cắt cơm trưa cho con từ ngày 1/4. “Riêng lớp con tôi đã có hơn 10 phụ huynh xin cắt cơm. Con số có thể nhiều hơn vì một số phụ huynh nhắn tin riêng cho giáo viên chủ nhiệm”, chị Lam nói, từ chối nêu tên trường.

Chị Lam cho biết, việc đưa đón con về buổi trưa sẽ làm xáo trộn công việc của phụ huynh. Nhiều phụ huynh làm việc tại các công ty tư nhân, giờ nghỉ trưa là 12h, muốn về sớm đón con cũng khó, phải chấp nhận để con tiếp tục ăn trưa tại trường.

“Không phải tới bây giờ bữa ăn bán trú của các con mới có vấn đề. Hầu như chỗ nào cũng có bất cập trong suất ăn của các con. Thôi thì các con phải ăn ít, tôi cũng chấp nhận. Các con ăn không ngon miệng, tôi cũng chấp nhận. Nhưng các con phải ăn thịt lợn nhiễm tả thì tôi không thể tin được tại sao người ta có thể nhẫn tâm như thế”, chị Lam bật khóc nói.

Theo thông tin từ chị N.V.A, tối muộn 31/3, Trường THCS Chu Văn An phát thông báo gửi cho phụ huynh, khẳng định không nhập thịt heo bệnh. Bếp ăn của nhà trường sử dụng thịt lợn từ một công ty khác từ đầu năm học 2025-2026 đến nay.

Thông báo của Trường THCS Chu Văn An (xã Yên Sở) phủ nhận sử dụng thịt heo bệnh (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, đơn vị cung cấp suất ăn cho các trường trên địa bàn xã Yên Sở gồm THCS Chu Văn An, THCS Tứ Hiệp, Tiểu học Tứ Hiệp, ra văn bản khẳng định không sử dụng thịt lợn từ công ty Cường Phát và lò mổ Vạn Phúc để chế biến suất ăn cho 3 trường nói trên.

Tuy nhiên, chị N.V.A nhấn mạnh, chỉ tin tưởng và đưa con quay lại ăn bán trú khi có kết luận từ cơ quan chức năng.