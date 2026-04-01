Bùng phát bệnh tay chân miệng, trường mầm non ở TPHCM "dựng rào" bảo vệ trẻ

Theo Viện Pasteur TPHCM, toàn khu vực phía Nam đã ghi nhận hơn 17.000 ca mắc tay chân miệng, trong đó có 8 trường hợp tử vong. Riêng TPHCM có 4 ca, các địa phương khác gồm Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang mỗi nơi ghi nhận 1 ca tử vong.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã cùng đoàn công tác trực tiếp vào TPHCM để chỉ đạo công tác điều trị và phòng, chống dịch bệnh.

Nhiều trường mầm non ở TPHCM kiểm tra sức khoẻ trẻ kỹ lưỡng mỗi ngày khi dịch bệnh tay chân miệng bùng phát (Ảnh: Hiền Hoài).

Tại các trường mầm non, công tác phòng dịch được triển khai với yêu cầu phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để lây lan trong lớp học và toàn trường.

Bà Vũ Đỗ Thúy Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi thơ 7 (phường Xuân Hoà), cho biết nhà trường tổ chức sàng lọc sức khỏe trẻ mỗi sáng trước khi vào lớp.

Giáo viên được phân công kiểm tra các biểu hiện như sốt, loét miệng, nổi ban, mụn nước. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, trẻ sẽ được cho nghỉ học ngay, đồng thời thông báo phụ huynh đưa đi khám, không để tiếp tục ở lớp.

Song song đó, nhà trường tăng cường các biện pháp vệ sinh phòng dịch như khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, sàn lớp và nhà vệ sinh hằng ngày; tổ chức cho trẻ và giáo viên rửa tay bằng xà phòng nhiều lần trong ngày; thực hiện nghiêm quy định vệ sinh ăn uống và không dùng chung vật dụng cá nhân.

Trường cũng rà soát đầy đủ vật tư vệ sinh, lập sổ theo dõi sức khỏe trẻ theo từng lớp, tổ chức tổng vệ sinh toàn trường và kịp thời thông tin đến phụ huynh để phối hợp phòng, chống dịch.

Ngoài việc sàng lọc đầu vào, nhà trường còn theo dõi sát các trường hợp nghi ngờ hoặc đã mắc bệnh nhằm phát hiện sớm dấu hiệu chuyển nặng. Khi có ca bệnh, trường sẽ báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xử lý ổ dịch.

Đồng thời, phụ huynh được khuyến nghị theo dõi sức khỏe trẻ tại nhà và không đưa trẻ đến trường khi có biểu hiện nghi mắc bệnh.

Tại Trường Mầm non Sơn Ca 14 (phường Phú Nhuận), việc kiểm tra sức khỏe trẻ được thực hiện hai lần mỗi ngày.

Lần thứ nhất diễn ra vào đầu giờ khi trẻ đến trường, với sự tham gia của ban giám hiệu, cán bộ y tế và giáo viên để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường ngay từ cổng trường.

Lần thứ hai được thực hiện trong quá trình sinh hoạt tại lớp, giáo viên thường xuyên đo nhiệt độ, theo dõi biểu hiện và kiểm tra miệng trẻ khi cần thiết.

Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu sốt, mệt mỏi hoặc nghi mắc bệnh, giáo viên sẽ liên hệ phụ huynh để đưa trẻ về và đi khám. Khi có chẩn đoán xác định từ cơ sở y tế, nhà trường đề nghị phụ huynh cho trẻ nghỉ học theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường lớp học được duy trì thường xuyên bằng dung dịch khử trùng, thực hiện theo lịch định kỳ. Các lớp lân cận lớp có trẻ mắc bệnh cũng được vệ sinh, khử khuẩn để phòng ngừa lây lan.

Trường đồng thời ngưng sử dụng khăn vải, thay bằng khăn giấy ướt và khô trong sinh hoạt hằng ngày nhằm hạn chế nguồn lây. Đồ dùng cá nhân của trẻ được vệ sinh kỹ lưỡng, giáo viên hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách sau mỗi hoạt động.

Trong chế độ dinh dưỡng, các trường cũng chú trọng bổ sung nước ép trái cây như cam, chanh nhằm tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Công tác vệ sinh trường lớp tại Trường Mầm non Sơn Ca 14, TPHCM (Ảnh: Hoài Hằng).

Cùng với các biện pháp trong trường học, công tác tuyên truyền đến phụ huynh được các trường mầm non đẩy mạnh.

Nhiều trường chia sẻ các video, tài liệu hướng dẫn phòng, chống tay chân miệng từ Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông qua Fanpage và các kênh liên lạc điện tử, giúp phụ huynh nắm rõ cách nhận biết và phòng ngừa bệnh.

Theo Viện Pasteur TPHCM, vai trò phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh rất quan trọng trong việc phát hiện sớm, cách ly và điều trị, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, đơn vị này cũng cảnh báo vẫn còn tình trạng một số trường học thiếu kết nối với y tế, dẫn đến việc báo cáo ca bệnh chậm hoặc không đầy đủ.

Thậm chí có trường hợp sổ sức khỏe của trường học ghi nhận ca bệnh nhưng trạm y tế không nắm được thông tin, ảnh hưởng đến việc kiểm soát dịch ngay từ thời điểm phát hiện ca đầu tiên.