Việt Nam giành 3 huy chương vàng tại Olympic Trí tuệ nhân tạo

Theo đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã xuất sắc giành được thành tích cao ở cả hai nội dung cá nhân và đồng đội.

Ở hình thức thi cá nhân, 100% học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải gồm 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng, 1 giải khuyến khích; cụ thể như sau:

Các thành viên trong đội tuyển IOAI Việt Nam 2025, từ trái sang phải: Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Phú Nhân, Bùi Đàm Quân, Bùi Quang Nguyên, Nguyễn viết Trung Nhân, Nguyễn Hữu Tuấn (Ảnh: MOET).

Em Nguyễn Viết Trung Nhân - học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - giành huy chương vàng.

Em Nguyễn Hữu Tuấn - học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - giành huy chương vàng.

Em Nguyễn Phú Nhân - học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng) - giành huy chương vàng.

Em Nguyễn Nhật Minh - học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - giành huy chương bạc.

Em Nguyễn Khắc Trung Kiên - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) - giành huy chương đồng.

Em Bùi Đàm Quân - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) - giành huy chương đồng.

Em Hoàng Công Bảo Long - học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đà Nẵng) - giành huy chương đồng.

Em Bùi Quang Nguyên - học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) - giành giải khuyến khích.

Ở hình thức thi đồng đội, đội tuyển Việt Nam gồm các học sinh Nguyễn Khắc Trung Kiên, Hoàng Công Bảo Long, Nguyễn Phú Nhân và Bùi Đàm Quân đạt vị trí thứ 4 với tổng điểm 198,4; xếp sau các đội Ba Lan, Nga và Hungary.

Với kết quả này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 4 quốc gia và vùng lãnh thổ đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi IOAI 2025, tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Đây cũng là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuộc thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 2 đến ngày 8/8, với sự tham gia của 300 thí sinh thuộc 78 đội đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh tham gia cuộc thi lần này.