Vì sao 2 trường điểm ở TPHCM dừng khảo sát đầu vào lớp 6?

Thông tin từ Sở GD&ĐT TPHCM, căn cứ đề án tuyển sinh do UBND các phường gửi về, hiện có 4 trường THCS xây dựng phương án tuyển sinh lớp 6 bằng bài khảo sát đánh giá năng lực cho năm học 2026-2027.

Trong đó, 3 trường thuộc khu vực TPHCM cũ gồm Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Bình Trưng), Trường THCS Bình Thọ (phường Thủ Đức), Trường THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú) và Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng) thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ngoài 4 trường trên, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa cũng tuyển sinh lớp 6 bằng hình thức khảo sát đánh giá năng lực.

Theo kế hoạch, ngoại trừ Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, 4 trường còn lại sẽ tổ chức khảo sát cùng ngày và sử dụng chung đề do Sở GD&ĐT TPHCM xây dựng.

Thời gian khảo sát của 4 trường này dự kiến diễn ra sau kỳ khảo sát vào lớp 6 của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa.

Hiện kỳ khảo sát của Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa đang được lên phương án tổ chức vào cuối tháng 6.

Đáng chú ý, so với năm học trước, một số trường THCS từng tuyển sinh bằng khảo sát đã chuyển hướng quay lại phương thức xét tuyển. Đó là Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (quận 7 cũ) và Trường THCS Nguyễn An Khương (huyện Hóc Môn cũ).

Theo dự kiến, thay vì khảo sát năng lực đầu vào, cả hai trường này sẽ tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển do áp lực tăng sĩ số học sinh trên địa bàn.

Ngoài ra, ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sau sáp nhập, một số trường cũng sẽ không áp dụng hình thức khảo sát năng lực đầu vào lớp 6 như Trường THCS Lê Quang Cường, Bình Thắng, Nguyễn Trãi, Trần Đại Nghĩa, Mỹ Phước, Chu Văn An.