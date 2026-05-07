Đưa học sinh bị kẹt ngón tay trong vòng sắt đến cảnh sát nhờ hỗ trợ
(Dân trí) - Lực lượng cảnh sát ở Đà Nẵng đã hỗ trợ tháo thành công vòng kim loại mắc kẹt trên tay một học sinh lớp 6, sau khi bệnh viện không thể xử lý do vật liệu cứng và bó chặt.
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết lực lượng của đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một học sinh tháo các vòng kim loại mắc kẹt trên tay.
Trước đó, em N.H.K. (học sinh lớp 6, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trong lúc sinh hoạt đã đeo nhiều vòng kim loại vào tay nhưng không thể tự tháo ra. Gia đình đưa em đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam (Đà Nẵng) để được hỗ trợ.
Tuy nhiên việc tháo các vòng kim loại không thực hiện được do đặc điểm vật liệu cứng và độ bó chặt. Sau đó, gia đình đã đến Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Khu vực 9 (Đà Nẵng) nhờ hỗ trợ. Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng, trấn an tâm lý và có phương án xử lý.
Bằng việc sử dụng kìm cộng lực cùng các thiết bị chuyên dụng, các chiến sĩ đã cắt, tháo thành công các vòng kim loại khỏi tay em K., bảo đảm an toàn, không gây tổn thương.