Sau nghỉ lễ 30/4, học sinh lớp 5 dồn dập thi vào lớp 6 trường điểm

Hàng loạt trường từ tư thục đến công lập chất lượng cao đồng loạt tổ chức khảo sát, đánh giá năng lực từ trung tuần tháng 5 đến đầu tháng 6, tạo nên lịch thi dày đặc.

Mở đầu đợt thi lớp 6 trường điểm sau 2 kỳ nghỉ lễ liền nhau kéo dài 7 ngày là Trường THCS và THPT Lô-mô-nô-xốp Mỹ Đình. Trường tổ chức đợt khảo sát cuối cùng vào ngày 16/5, tiếp nối các đợt trước đó trong tháng 3 và 4. Học sinh làm bài kiểm tra 3 môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh. Kết quả được công bố sau khoảng 3 ngày và tuyển đủ chỉ tiêu sẽ dừng.

Ngay sau đó, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực vào ngày 17/5. Đây là một trong những kỳ thi có lượng thí sinh dự thi vào lớp 6 lớn nhất Hà Nội mỗi năm. Học sinh thi vào trường không giới hạn địa bàn cư trú. Kết quả kỳ thi công bố vào ngày 1/6.

Cuối tháng 5, Trường THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức kỳ thi PSA đợt 2 vào các ngày từ 29 đến 31/5, với hình thức thi trên máy tính.

Bước sang đầu tháng 6, các trường "top" thi dồn dập hơn. Ngày 2/6, Trường THCS Năng khiếu, Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tuyển sinh vòng 2 sau khi đã sơ tuyển học bạ với bài đánh giá năng lực tổng hợp 120 phút.

Ngày 5/6, Trường THCS Cầu Giấy tổ chức thi 3 môn toán - tiếng Việt - tiếng Anh, mỗi môn 45 phút, kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm ưu tiên nếu có.

Ngày 8/6, Trường THCS Lê Lợi (Hà Đông) tiếp tục tổ chức kỳ thi với cấu trúc tương tự, nhưng điều kiện dự tuyển đầu vào cao hơn, yêu cầu học sinh có thành tích học tập nổi trội hoặc đạt giải từ cấp thành phố.

Hiện còn 3 trường THCS công lập chất lượng cao chưa công bố thông tin tuyển sinh năm nay gồm Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Chu Văn An (Long Biên).

Điểm mới đáng chú ý của mùa tuyển sinh lớp 6 trường điểm năm nay là phần lớn các trường bỏ học bạ ra khỏi điều kiện sơ tuyển. Thay vào đó, căn cứ xét tuyển duy nhất là kết quả bài thi đánh giá năng lực.

Hiện chỉ có Trường THCS Lê Lợi yêu cầu khắt khe về học bạ. Theo đó, để được nộp hồ sơ vào trường, học sinh cần có 5 năm tiểu học được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc”.

Trường hợp chỉ có 3 năm lớp 3, 4, 5 đạt xuất sắc, học sinh phải đạt 10 điểm môn toán và tiếng Việt ở cả 3 năm học này, đồng thời điểm tiếng Anh phải từ 9 trở lên.

Nhà trường cũng sẽ xét trường hợp thí sinh có 3 năm lớp 3, 4, 5 không đạt xuất sắc nhưng 100% điểm môn toán, tiếng Việt và tiếng Anh đạt 10, hoặc có giải thưởng cấp thành phố trở lên các môn văn hoá do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Bên cạnh đó, các trường công lập chất lượng cao năm nay đều không còn tuyển sinh trên địa bàn hẹp như trước. Học sinh có nơi cư trú hợp pháp tại Hà Nội đều được dự thi.