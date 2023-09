Ngày 7/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện phụ huynh có con đã từng theo học tại Trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) cho biết họ không biết lấy lại số tiền học phí đã đóng bằng cách nào.

Lâu nay, phụ huynh liên lạc với bà Catherine Clare Mckinley (chủ đầu tư Trường quốc tế Chồi Xanh, 52 tuổi, quốc tịch Anh) qua email. Qua các email gửi phụ huynh, bà Catherine cho rằng bà không làm gì sai cả.

Các phụ huynh chia sẻ, nhà đầu tư nước ngoài mở trường tại Việt Nam là cơ hội để trẻ em tiếp cận được với đa dạng phương pháp giáo dục.

Tuy nhiên, cần có chế tài pháp lý chặt chẽ, để xử lý vụ việc tương tự vừa xảy ra với trường quốc tế này.

"Green Shoots bỏ rơi học sinh và tuyên bố đóng cửa, làm thủ tục phá sản ngay sát ngày khai giảng năm học mới, khiến chúng tôi hoang mang tột độ với việc lựa chọn môi trường giáo dục cho con em", đại diện phụ huynh bày tỏ.

Theo các phụ huynh, ngoài hóa đơn học phí đóng trước khai giảng, phụ huynh không nhận lại được một cam kết, hợp đồng hay bất kỳ giấy tờ gì chứng minh trường sẽ cung cấp dịch vụ học tập cho con em của họ.

"Trường học quốc tế là một công ty trách nhiệm hữu hạn, vỡ nợ, chủ đầu tư về nước, vậy có chế tài pháp lý gì để xử lý không?", phụ huynh đặt câu hỏi và cho rằng, đối với việc nhà đầu tư nước ngoài về lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, cần phải có chế tài pháp lý chặt chẽ hơn.

Phụ huynh cho rằng, đối với sự việc "đẩy" học sinh qua lại giữa Trường quốc tế Anh Green Shoots và Trường quốc tế Mỹ APU, cần sự can thiệp của chính quyền, công an.

Phụ huynh đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc chủ đầu tư trường Green Shoots (bà Catherine và bà Sue) có dấu hiệu lừa đảo có tổ chức, có chịu trách nhiệm trước pháp luật hay không?

Như Dân trí đã đưa tin, trước ngày khai giảng, trường quốc tế Chồi Xanh (đóng tại TP Hội An, Quảng Nam) bất ngờ thông báo đóng cửa khiến nhiều phụ huynh có con em theo học tại đây bị sốc.

Trường quốc tế Chồi Xanh do bà Catherine Clare Mckinley (52 tuổi, quốc tịch Anh) điều hành. Người đại diện pháp luật là bà Sue Lyn Ryan (55 tuổi, quốc tịch Úc).

Sau khi hơn một nửa phụ huynh đóng học phí, bà Catherine và bà Sue bỏ về nước.

Khi gần đến ngày tựu trường năm học mới, vào ngày 22/8, phụ huynh bất ngờ nhận được thông tin từ bà Catherine Clare Mckinley qua email rằng bà đã chuyển con em của họ qua công ty TNHH Phát triển Giáo dục APU, tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Phụ huynh không thể gặp 2 bà này để trao đổi được nên gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, Trường TH, THCS, THPT Quốc tế Chồi Xanh (tên cũ là Trường Quốc tế Chồi Xanh - Green Shoots) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép thành lập vào năm 2014 và thay đổi vào năm 2019.

Trường do Công ty TNHH Giáo dục Chồi Xanh Việt Nam làm chủ đầu tư. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam đã công nhận bà Thái Thị Quyên làm Hiệu trưởng từ ngày 12/1/2022. Trường đóng tại phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam.

Sau khi chủ đầu tư trường bỏ trốn, các phụ huynh đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hội An và Công an tỉnh Quảng Nam.