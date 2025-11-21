Trường học ngổn ngang sau bão, trong lớp có cả rắn

Do đợt mưa lớn, lũ lụt hiếm thấy ở khu vực Nam Trung Bộ khiến nhiều trường học tại tỉnh Gia Lai bị ngập sâu. Sáng 21/11, nước đã rút bớt, song bùn đất vẫn phủ kín sân trường và các phòng học, bàn ghế. Nhiều thiết bị dạy học, sách vở bị hư hỏng, rách do bị nước lũ tràn vào.

Thầy Lê Văn Thất, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Diêu Trì, cho biết thời điểm nước lũ đổ về, toàn bộ khu vực sân trường, dãy lớp học và khu hành chính bị nhấn chìm, có nơi sâu nhất lên đến 1,8m.

Lực lượng Quân khu 5 được huy động đến giúp nhiều trường dọn dẹp sau bão (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Nước tràn vào lớp học, cuốn theo bùn đất, rác và nhiều vật dụng trôi nổi. Ba giáo viên trực và một bảo vệ trực trường bị mắc kẹt, phải chạy lên tầng 2 để tránh lũ", thầy Thất nói.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Diêu Trị, nước lũ ngập sâu khiến nhiều thiết bị hư hỏng hoàn toàn. Trường có 6 máy tính, 1 máy photocopy và hệ thống âm thanh hư hỏng cùng nhiều sách vở giáo viên, học sinh để lại lớp bị ướt...

Nước rút để lại một lớp bùn dày 10-20cm bám từ hành lang đến từng phòng học. Lực lượng quân đội và giáo viên được huy động để khắc phục ảnh hưởng do ngập nước để sớm cho học sinh trở lại.

Nhiều tài sản, máy móc và sách vở của giáo viên, học sinh để tại lớp bị ướt, hư hỏng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Đại úy Nguyễn Tiến Vỹ, thuộc Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5), cho biết đơn vị đã huy động 65 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ khắc phục hậu quả tại Trường Trung học cơ sở Trần Bá và Trường Tiểu học số 2 Diêu Trị, phường Quy Nhơn Bắc. Đây là một trong những điểm trường bị ngập sâu và thiệt hại nặng sau đợt lũ vừa qua.

Theo Đại úy Vỹ, công việc của lực lượng chủ yếu là vét bùn, thu gom rác, kéo bùn non ra khỏi các phòng học, đồng thời lau dọn bàn ghế, tủ kệ và toàn bộ khuôn viên trường.

"Nhiều chiến sĩ phải lội bùn đến nửa chân, dùng xẻng và máy bơm để giải phóng lớp bùn đặc quánh bám kín hành lang và nền lớp học. Chúng tôi chia thành từng tổ, vừa dọn và vận chuyển bàn ghế ra ngoài sân để rửa sạch, phơi khô”, Đại úy Vỹ nói.

Nhiều máy tính tại Trường tiểu học số 2 Diêu Trì bị hư hỏng do nước lũ ập vào bất ngờ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cô Đào Thị Anh Tuyền, giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học số 2 Diêu Trị kể lại: "Sáng 20/11, các giáo viên đã đến lại trường để dọn dẹp sau bão. Cảnh tượng trước mắt là rác, cành cây, bao nilon bị nước cuốn vào chất thành từng mảng ở sân trường và trong lớp học. Lớp bùn non dày đặc phủ kín từ cửa ra đến góc phòng".

Theo cô Tuyền, ngay cả đội ngũ giáo viên đã quen với việc vệ sinh trường lớp sau mưa bão cũng “choáng váng” trước mức độ tàn phá lần này.

“Cứ mỗi phòng học mở ra là thêm một cảnh tượng ngổn ngang khác. Nhiều xác động vật, có cả rắn cũng nằm lại trong phòng học sau khi lũ rút”, cô Tuyền nói.

Trước đó chiều 20/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu các trường học căn cứ tình hình thực tế mưa lũ và điều kiện thời tiết tại địa phương chủ động cho học sinh đi học trở lại từ ngày 21/11.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị các đơn vị trường học chủ động tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt mưa lớn, lũ lụt nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Cùng với đó, các trường học phối hợp địa phương khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học nhằm đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh; chủ động ổn định nền nếp dạy học và triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục đã phân công.