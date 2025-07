Trường học đồng hành xây dựng ý thức giao thông từ giảng đường

Môi trường để sinh viên trang bị kiến thức pháp luật và rèn luyện ý thức công dân

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 ngày 27/6/2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1.

Sự kiện thu hút sự quan tâm và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trên cả nước, cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong môi trường học đường.

Các đại biểu bấm nút phát động cuộc thi (Ảnh: Hải Long).

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ GD&ĐT), nhận định cuộc thi có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Cuộc thi không chỉ giúp người dân trang bị kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, mà còn góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Thông qua cuộc thi, các văn bản pháp luật được lan tỏa rộng rãi, tiếp cận đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, những người thường xuyên sử dụng các nền tảng trực tuyến.

Với định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn và chú trọng giáo dục ý thức công dân, đại diện Trường Cao đẳng FPT Polytechnic có chung nhận định đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc trang bị kiến thức pháp luật, đặc biệt là lĩnh vực an toàn giao thông, một vấn đề gắn bó mật thiết với đời sống hàng ngày của người học.

Ông Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic - cho biết: "Với môi trường giáo dục đề cao tính thực tiễn, FPT Polytechnic luôn chú trọng lồng ghép các hoạt động ngoại khóa mang tính giáo dục pháp luật, trong đó an toàn giao thông là một nội dung thiết yếu.

Cuộc thi lần này không chỉ góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho sinh viên mà còn tạo môi trường để các bạn rèn luyện ý thức công dân, trách nhiệm xã hội trong đời sống thường nhật”.

Học viện Hành chính và Quản trị công cũng khẳng định ý nghĩa sâu rộng của cuộc thi. Đối với Học viện, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nói chung cho đoàn viên, sinh viên luôn được Đảng ủy - Ban Giám đốc, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể quan tâm chú trọng.

Cuộc thi này sẽ là dịp để đông đảo đoàn viên, sinh viên trong toàn hệ thống Học viện có cơ hội thể hiện sự hiểu biết của bản thân về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng như góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Chị Đào Thị Loan - Bí thư Đoàn trường Học viện Hành chính và Quản trị công - nhấn mạnh: “Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" là một cuộc thi có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân trong xã hội đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.”

Cơ hội vàng để xây dựng văn hoá giao thông

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định cuộc thi là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và toàn xã hội đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Thứ trưởng nhấn mạnh: “Cuộc thi là cơ hội để mỗi chúng ta cùng chung tay xây dựng ý thức, văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi nhà.”

Bà cũng đánh giá cao hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trên báo Dân trí, giúp thông tin về cuộc thi được lan tỏa rộng rãi, tiếp cận đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), nhận định cuộc thi không chỉ là một sân chơi mà còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội.

Ông kêu gọi các cơ quan đoàn thể, nhà trường, gia đình, đặc biệt là học sinh, sinh viên, tích cực tham gia, biến kiến thức pháp luật thành hành động cụ thể, biến khẩu hiệu “an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” thành hiện thực trên từng con đường, góc phố.

Bà Văn Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) chia sẻ, thời gian qua, tình trạng ngang nhiên vi phạm, coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến, văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém.

Cách đây nhiều năm, nhà trường đã “siết” kỷ luật liên quan đến giao thông. Với học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện cơ giới, nếu nhà trường bắt được sẽ phạt tùy mức độ và số lần vi phạm.

Chẳng hạn học sinh vi phạm lần 1, học sinh phải viết bản kiểm điểm, nếu vi phạm nhiều lần, sẽ tạm đình chỉ học tập, mời bố mẹ đến trường làm việc và tư vấn.

Tôi cho rằng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” không chỉ là một sân chơi mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội.

Đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, chúng tôi mong muốn và sẽ huy động các em tích cực tham gia, biến kiến thức pháp luật thành hành động cụ thể, biến khẩu hiệu “an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” thành hiện thực.

Sinh viên tham gia lễ phát động cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" sáng 2/7 (Ảnh: Hải Long).

Ông Đinh Quang Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân (Hà Nội) - xem cuộc thi là bước tiến quan trọng trong đổi mới phương pháp tuyên truyền pháp luật đến thế hệ trẻ, là cơ hội vàng để xây dựng văn hoá giao thông từ học đường.

“Việc tổ chức cuộc thi trên nền tảng số là một cách làm rất phù hợp với thói quen học tập và tiếp cận thông tin của học sinh hiện nay. Đây không chỉ là một cuộc thi tìm hiểu pháp luật đơn thuần mà còn là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ, tự học và nâng cao nhận thức pháp lý một cách chủ động.

Điều đáng quý là học sinh từ mọi vùng miền, dù ở thành thị hay nông thôn, đều có thể tham gia dễ dàng, tạo nên một sân chơi bình đẳng, thiết thực và lan tỏa rộng rãi”, ông Dũng chia sẻ.

Theo ông, hình thức thi trực tuyến chính là minh chứng cho việc ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong giáo dục, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông – thế hệ công dân số của tương lai.

Với đặc thù là một trường tư thục có môi trường học tập linh hoạt và chú trọng giáo dục đạo đức, Trường THPT Lạc Long Quân thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục công dân vào hoạt động ngoại khóa.

Cuộc thi lần này trở thành chất liệu trực quan sinh động để nhà trường xây dựng các tiết học trải nghiệm, tổ chức thảo luận nhóm về tình huống giao thông, góp phần đưa luật pháp vào đời sống một cách gần gũi, dễ hiểu.

“Chúng tôi khuyến khích học sinh không chỉ thi để đạt giải, mà còn để hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và rèn luyện bản lĩnh của một công dân sống có trách nhiệm, đặc biệt trong bối cảnh tai nạn giao thông ngày càng phức tạp. Cuộc thi thực sự mang lại giá trị nhân văn và giáo dục bền vững”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" sẽ diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 2/7 đến hết ngày 30/9, khuyến khích mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cùng tham gia.

Nội dung thi không chỉ xoay quanh các câu hỏi trắc nghiệm và tình huống thực tế liên quan đến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, mà còn khuyến khích người tham gia đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là một điểm nhấn quan trọng, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Với sự hưởng ứng nhiệt tình từ các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trên toàn quốc, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" hứa hẹn sẽ đạt được những kết quả ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, bắt đầu từ không gian học đường, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.