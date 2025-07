Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi Tìm hiểu pháp luật giao thông

Sáng 2/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Cục Cảnh sát giao thông cùng Báo Dân trí chính thức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn khi tham gia giao thông.

Tham dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an); bà Trịnh Thu Hà - Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội.

Lễ phát động có sự tham dự của lãnh đạo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Xây dựng Hà Nội, lãnh đạo Ban An toàn giao thông TP Hà Nội.

Về phía Báo Dân trí có sự tham dự của Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập Báo Dân trí và các phó tổng biên tập, ban thư ký, trưởng ban chuyên môn.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các phòng ban, đội CSGT đường bộ, đường thuỷ; đại diện các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và TPHCM; người dân và các bạn trẻ, sinh viên, học sinh.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông - nhận định rằng, dù công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, nhưng tình hình vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều và ở mức độ nghiêm trọng.

“Cuộc thi lần này được tổ chức trên nền tảng số, tạo điều kiện để người dân ở mọi vùng miền, đặc biệt là giới trẻ, các em học sinh, sinh viên… có thể tiếp cận dễ dàng. Đây là một hình thức đổi mới trong tuyên truyền pháp luật, linh hoạt, thiết thực và hiệu quả trong thời đại chuyển đổi số hiện nay.

Tôi kêu gọi các cơ quan đoàn thể, nhà trường, gia đình, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên… hãy tích cực tham gia cuộc thi, biến kiến thức pháp luật thành hành động cụ thể, biến khẩu hiệu “an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà” thành hiện thực trên từng con đường, góc phố”, Thiếu tướng Mừng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, cuộc thi mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự vào cuộc của Chính phủ và sự đồng hành của toàn xã hội trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và kỷ cương.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho rằng, việc phối hợp với báo Dân trí, một trong những tờ báo hàng đầu sẽ giúp cuộc thi lan tỏa sâu rộng, đặc biệt đến giới trẻ, nhóm thường xuyên sử dụng nền tảng số.

Thứ trưởng nhấn mạnh, đây là cơ hội để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu tai nạn.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT; bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP Hà Nội; Tổng biên tập Báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cùng bấm nút khởi động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ", Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập Báo Dân trí, tin tưởng cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ.

Lễ ký kết giữa Cục Cảnh sát giao thông với các đối tác doanh nghiệp và các trường đại học trên toàn quốc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ".

Theo ban tổ chức, cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" sẽ bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 2/7 đến hết ngày 30/9, khuyến khích mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cùng tham gia.