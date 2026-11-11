Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 94 quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học".

Theo quy định, việc triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá theo 3 mức độ, trên nguyên tắc mức độ cao hơn kế thừa kết quả của mức độ trước và phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung tương ứng.

Học sinh tiểu học ở Hà Nội (Ảnh: Minh Chiến).

Tại mức độ 2, cơ sở giáo dục phải có ít nhất 50% số lớp nếu trường chỉ có một cấp học hoặc 50% số lớp ở mỗi cấp học nếu trường có nhiều cấp học tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Trong đó, nhà trường phải triển khai dạy nội dung hoặc một số nội dung của ít nhất 3 môn học hoặc hoạt động giáo dục (ngoài môn tiếng Anh) bằng tiếng Anh, với tổng thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học, tương đương 3 tiết/tuần.

Như vậy, quy định không bắt buộc toàn bộ nội dung của 3 môn học phải được giảng dạy bằng tiếng Anh. Nhà trường có thể tổ chức dạy một phần nội dung của các môn học hoặc hoạt động giáo dục được lựa chọn. Thông tư cũng không ấn định cụ thể 3 môn học nào mà để cơ sở giáo dục triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và lộ trình thực hiện Đề án.

Ở mức độ 3, yêu cầu về dạy học ít nhất 3 môn hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh, tổng thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, tỷ lệ lớp tham gia được nâng lên theo từng cấp học.

Cụ thể, trường có cấp tiểu học phải có ít nhất 70% số lớp triển khai; trường có cấp THCS phải có ít nhất 80% số lớp; trường có cấp THPT phải có ít nhất 90% số lớp tổ chức dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Thông tư cũng quy định các tiêu chí về năng lực tiếng Anh đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường phổ thông, tương ứng với từng mức độ triển khai Đề án.

Ở mức độ 1, nhà trường phải có ít nhất một lãnh đạo có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài; bảo đảm đủ giáo viên tiếng Anh về số lượng và năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Giáo viên tham gia giảng dạy một phần nội dung môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh cũng phải có năng lực sử dụng ngoại ngữ phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Đối với mức độ 2, giáo viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ theo quy định. Đồng thời, giáo viên phải thiết kế được ít nhất 10% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh, tương đương 1 điểm trên thang điểm 10, đối với các môn học có nội dung giảng dạy bằng tiếng Anh và yêu cầu kiểm tra định kỳ.

Ở mức độ 3, yêu cầu được nâng lên khi nhà trường phải có ít nhất hai lãnh đạo có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Giáo viên tham gia giảng dạy bằng tiếng Anh phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ, đồng thời thiết kế được ít nhất 50% nội dung bài kiểm tra định kỳ bằng tiếng Anh, tương đương 5 điểm trên thang điểm 10, đối với các môn học thuộc diện áp dụng.

Thông tư số 94 có hiệu lực từ ngày 19/12. Việc đánh giá được thực hiện theo các tiêu chuẩn, tiêu chí tương ứng với từng loại hình cơ sở giáo dục, nhằm giúp nhà trường xác định mức độ triển khai, rà soát những nội dung cần hoàn thiện và xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế.