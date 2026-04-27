Trường đại học nào quy đổi điểm IELTS “hời” nhất?

Những trường “ưu ái” nhất cho chứng chỉ IELTS

Trong khi một số trường đại học có xu hướng siết chặt IELTS trong tuyển sinh đầu vào thì số đông vẫn “rộng cửa” với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế này.

Nổi bật trong nhóm trường “ưu ái” cho IELTS là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là một trong số ít trường chấp nhận IELTS từ 4.0 và là trường duy nhất tính đến thời điểm hiện tại quy đổi IELTS 6.0 thành 10 điểm môn tiếng Anh.

Ngoài ra, thí sinh có IELTS 6.0 cũng được cộng 1,5 điểm khi xét tuyển kết hợp.

Các trường đại học Thương Mại, Sư phạm Hà Nội 2, Điện lực, Lâm nghiệp, Mở, Thăng Long, một số trường thành viên của Đại học Huế… nằm trong nhóm quy đổi “thoáng”, với IELTS 6.5 là chạm đến mức quy đổi tối đa. Trường Đại học Thương Mại cũng thưởng cho thí sinh có IELTS từ 0,5 đến 2 điểm khi xét tuyển kết hợp.

Năm ngoái, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng thuộc nhóm trên. Song do quy định của Bộ về 5 mức quy đổi bắt buộc, đại học top đầu này phải hạ điểm quy đổi IELTS xuống. Thí sinh muốn đạt 10 điểm tiếng Anh phải có IELTS 7.0 trở lên.

Tuy nhiên, Đại học Bách khoa giữ nguyên chính sách cộng điểm “hậu hĩnh” khi thí sinh dự tuyển bằng phương thức TSA + IELTS. Theo đó, thí sinh có IELTS từ 5.0 đến 6.5 được cộng từ 1 đến 4 điểm trên thang điểm 100. Từ IELTS 7.0 trở đi, thí sinh được cộng tối đa 5 điểm.

Đáng chú ý, ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam, có 10 trường đại học xét IELTS từ 4.0, trong đó có 8 trường Công an nhân dân. Mức quy đổi thấp nhất là 5 điểm và cao nhất là 7,5 điểm.

Thí sinh cần lưu ý, 8 trường công an chỉ xét IELTS 4.0 đối với phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với bài thi đánh giá của Bộ Công an. Các phương thức còn lại, thí sinh cần có IELTS 5.5 trở lên mới được quy đổi.

Một số trường bỏ quy đổi điểm IELTS

Ở chiều ngược lại, một số trường top đầu lại nâng chuẩn rõ rệt hoặc giảm vai trò của IELTS.

Trường Đại học Ngoại thương, Khoa học và Công nghệ, Kiểm sát, Bách khoa TPHCM nằm trong nhóm yêu cầu cao nhất đối với chứng chỉ ngoại ngữ này. Thí sinh phải đạt IELTS 8.0 mới được tính điểm 10 cho môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển.

Các trường thuộc hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội “lỏng tay” hơn, IELTS 7.5 đã được tính tối đa.

Trong khi đó, Trường Đại học Giao thông Vận tải và Học viện Công nghệ bưu chính - Viễn thông bỏ hoàn toàn việc quy đổi IELTS sang điểm môn tiếng Anh, chỉ giữ lại cơ chế cộng điểm ưu tiên.

Năm 2026, khoảng 70 trường đại học đã công bố bảng quy đổi IELTS trước kỳ tuyển sinh diễn ra vào tháng 6 tới đây. Mặc dù các chứng chỉ ngoại ngữ nói chung, trong đó có IELTS đã được Bộ GD&ĐT siết trần điểm cộng, việc sở hữu chứng chỉ này vẫn là lợi thế lớn cho các thí sinh, đặc biệt trong cuộc đua vào các trường top đầu.