Trường đại học nói gì khi bị tố "ép" sinh viên tham gia câu lạc bộ?

Từ tự nguyện thành điều kiện "cứng"?

Theo nội dung phản ánh, sinh viên bắt đầu từ khóa K69 trở đi (đang học năm 2) phải tham gia ít nhất 1 câu lạc bộ thuộc hệ thống của học viện với thời gian tối thiểu 24 tháng mới được xét tốt nghiệp.

Sự việc bắt nguồn từ Quyết định số 1650/QĐ-HVN ngày 16/4/2026 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong đó quy định: “Sinh viên phải đăng ký và tham gia hoạt động ở ít nhất 1 câu lạc bộ (thuộc hệ thống các câu lạc bộ của Học viện) với thời gian tối thiểu 24 tháng trong quá trình học tập tại Học viện (áp dụng từ K69 trở đi)".

Thông tin này tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn sinh viên. Nhiều sinh viên cho rằng, việc tham gia câu lạc bộ vốn là hoạt động ngoại khóa dựa trên tinh thần tự nguyện để tích lũy điểm rèn luyện, nay lại trở thành "điều kiện cứng" để tốt nghiệp là thiếu hợp lý.

Chia sẻ với Dân trí, sinh viên N.S (K70) cho biết: “Thông thường câu lạc bộ là hoạt động tự nguyện. Nhưng theo em được biết, nếu tính đủ điều kiện phải là thành viên chính thức đủ 24 tháng, mà trước đó còn phải làm cộng tác viên vài tháng”.

Một sinh viên khác thuộc K69 bày tỏ: “Sinh viên được tự chọn câu lạc bộ nhưng nhiều chỗ sinh hoạt buổi tối, một tuần vài ba buổi. Nếu bắt buộc sẽ khó cho những bạn phải đi làm thêm hoặc có kế hoạch riêng”.

Theo phản ánh của sinh viên, một số câu lạc bộ có các quy định nội bộ như đóng quỹ hàng tháng, đóng góp khi tổ chức sự kiện hoặc phạt nếu vi phạm quy định sinh hoạt.

“Những quy định đó là bình thường khi tham gia câu lạc bộ. Nhưng nếu gắn với điều kiện tốt nghiệp sẽ khiến nhiều sinh viên áp lực hơn”, một sinh viên chia sẻ.

Bên cạnh áp lực về mặt thời gian, môi trường sinh hoạt tại các câu lạc bộ cũng là "nỗi ám ảnh" đối với không ít sinh viên.

Một sinh viên khác bày tỏ dù mang danh nghĩa là sân chơi kỹ năng, nhưng nhiều câu lạc bộ đang vận hành với những "luật bất thành văn" gây ức chế. Theo phản ánh có tình trạng "phạt tiền" nếu đi trễ hoặc vắng mặt.

Nghịch lý còn nằm ở chỗ, khi việc tham gia câu lạc bộ trở thành điều kiện bắt buộc, "cánh cửa" đầu vào bỗng chốc trở nên hẹp hơn bao giờ hết. Nhiều bạn trẻ than phiền, quy trình xét tuyển thành viên hiện nay còn khắt khe và gắt gao hơn cả đi xin việc thực tế, với thời gian thử thách, xét duyệt kéo dài đằng đẵng từ 3 đến 4 tháng.

Ngoài ra, yêu cầu tham gia kéo dài 24 tháng cũng được cho có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch cá nhân như thực tập, học vượt hoặc đi làm sớm.

Dựa vào tự nguyện sẽ không hiệu quả

Sau khi những thông tin trên được đăng tải trên các hội nhóm, nhiều bài đăng ẩn danh từ sinh viên kêu gọi nhà trường xem xét lại quy định này để phù hợp với thực tế và tôn trọng quyền tự do cá nhân của người học.

Bên cạnh những phản ứng lo ngại, một số ý kiến cho rằng việc tham gia câu lạc bộ mang lại nhiều lợi ích như rèn luyện kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên vẫn bảo vệ quan điểm nếu áp dụng, quy định cần linh hoạt hơn, tránh áp đặt cứng nhắc đối với tất cả người học.

Trả lời về vấn đề này, đại diện nhà trường cho biết đây là đề án rất kỳ công của Học viện Nông nghiệp với mục đích sao cho sinh viên phát triển tốt nhất.

Đại diện nhà trường cho rằng với việc đào tạo tín chỉ, công tác quản lý sinh viên dễ lỏng lẻo hơn hình thức đào tạo theo niên chế trước đây.

Do đó, nhà trường chuẩn bị đến 82 câu lạc bộ với đầy đủ phòng chức năng, có hỗ trợ của cán bộ, giảng viên giúp sinh viên học tập lành mạnh, tránh xa tiêu cực.

Hệ thống câu lạc bộ được tổ chức theo các nhóm: Học thuật, nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ, thể thao, xã hội và tình nguyện vì cộng đồng. Điều này nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu, sở thích và định hướng phát triển của sinh viên.

Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch học của sinh viên, thông thường từ 1 buổi/tuần với thời gian mỗi buổi từ 2 đến 3 giờ hoặc theo tháng, tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động của từng câu lạc bộ.

Theo nhà trường, việc tham gia câu lạc bộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch học tập và sinh hoạt cá nhân của sinh viên.

“Trong bối cảnh tự chủ, nhà trường chuẩn bị nguồn lực lớn để duy trì các câu lạc bộ này và không yêu cầu sinh viên đóng bất cứ loại phí gì, lịch sinh hoạt cũng sẽ linh hoạt", đại diện nhà trường bày tỏ.

Nhà trường cho rằng nếu dựa trên tinh thần tự nguyện như trước đây sẽ không hiệu quả. Do vậy, nhà trường sẽ có các chỉ đạo linh hoạt. Đặc biệt, những trường hợp khó khăn, các câu lạc bộ này thậm chí phải cùng chung tay giúp đỡ, tạo điều kiện để sinh viên có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ nhưng vẫn đảm bảo làm thêm.

"Làm sao để sinh viên có sân chơi lành mạnh nhưng không phải là mệnh lệnh cứng nhắc”, theo đại diện nhà trường.

Trước phản ứng của sinh viên về quy định sinh viên không thể tốt nghiệp nếu không tham gia câu lạc bộ, đại diện nhà trường cho rằng, trong các văn bản đều không ghi như vậy.

“Bất cứ chủ trương mới ra đời nào cũng có những phản ứng nhất định. Học viện tôn trọng ý kiến phản biện của sinh viên và sẽ tuyên truyền để các em hiểu rõ hơn về chủ trương này", đại diện này khẳng định.

Nhà trường cho biết hiện có hơn 60 sinh viên tham gia các câu lạc bộ. Trường hy vọng, đây là cú hích cho số lượng lớn sinh viên trên toàn học viện. Ngoài tuyên truyền, nhà trường sẽ tùy theo tình hình thực tế để thực hiện.