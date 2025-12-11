Cơ hội học tập tại môi trường đại học trọng điểm về lĩnh vực lao động - xã hội, với đội ngũ giảng viên chất lượng cao, chương trình đào tạo hiện đại và ứng dụng thực tiễn dành cho chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại trường Đại học Lao động - Xã hội.

Theo đó, chỉ tiêu và thời gian đào tạo chương trình Tiến sĩ gồm 15 nghiên cứu sinh, với thời gian đào tạo: 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người có bằng đại học.

Chương trình Thạc sĩ dự kiến tuyển 240 học viên. Trong đó chỉ tiêu thạc sĩ kế toán là 40 học viên; Quản trị nhân lực: 100; Công tác xã hội sẽ tuyển khoảng 40 học viên. Lĩnh vực Quản trị kinh doanh sẽ tuyển đào tạo 40 thạc sĩ; Bảo hiểm sẽ tuyển 20 học viên đào tạo chương trình thạc sĩ.

Thời gian đào tạo thạc sĩ là 2 năm. Học viên sẽ được học tại trụ sở chính của Trường Đại học Lao động - Xã hội, số 43 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Kế hoạch tuyển sinh: Trường sẽ nhận hồ sơ từ tháng 12/2025 đến ngày 15/6/2026. Thí sinh dự thi có thể học bổ sung kiến thức từ 1/4/2026 (nếu có). Thời gian xét tuyển diễn ra ngày 28/6/2026. Nhà trường sẽ công bố kết quả vào ngày 5/7/2026. Các học viên sẽ chính thức nhập học vào tháng 7/2026.

Trường Đại học Lao động - Xã hội tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2026 với phương thức tuyển sinh dựa trên xét tuyển, dựa trên hồ sơ đáp ứng điều kiện theo quy định.

Liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo - Trường Đại học Lao động - Xã hội

Địa chỉ: Số 43 Trần Duy Hưng, phường Yên Hoà, Hà Nội

Điện thoại: 0936 973 368 – 0974 387 888

Website: http://ulsa.edu.vn