Trường Đại học Kinh tế tăng mức quy đổi IELTS, bỏ xét học bạ

Theo nhà trường, việc bỏ xét tuyển học bạ để tăng chất lượng đầu vào.

Cụ thể, năm 2026, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế - thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội - tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu, 6 ngành đào tạo trong nước với 8 chương trình và 30 chuyên ngành chuyên sâu.

Nhà trường sử dụng 8 tổ hợp xét tuyển gồm: A01 (toán, vật lý, tiếng Anh), D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), D09 (toán, lịch sử, tiếng Anh), D10 (toán, địa lý, tiếng Anh), X01 (toán, ngữ văn, giáo dục kinh tế và pháp luật), C01 (toán, ngữ văn, vật lý), C03 (toán, ngữ văn, lịch sử) và C04 (toán, ngữ văn, địa lý).

Trong đó, 4 tổ hợp dùng để xét tuyển kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế là A01, D01, D09, D10.

Bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của ĐH Kinh tế (Ảnh: Nhà trường).

Về phương thức tuyển sinh, đối với cả hệ chính quy trong nước và chính quy quốc tế, nhà trường áp dụng các phương thức: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT (có thể xét kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Riêng hệ chính quy trong nước có phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển dự bị đại học, lưu học sinh.

Như vậy so với năm ngoái, năm nay Trường Đại học Kinh tế bỏ phương thức xét tuyển học bạ với hệ chính quy trong nước.

Đối với hệ chính quy quốc tế, thí sinh có thêm các phương thức: Xét tuyển bằng học bạ THPT (có thể xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế), sử dụng các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.

Ở phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, nhà trường có 5 mức quy đổi điểm chứng chỉ IELTS, TOEFL, tăng 1 mức so với năm 2025.

Cụ thể, mức 5.5 IELTS, 72-78 TOEFL iBT: 8.0 điểm.

6.0 IELTS, 79-87 TOEFL iBT: 8.5 điểm.

6.5 IELTS, 88-95 TOEFL iBT: 9.0 điểm.

7.0 IELTS, 96-101 TOEFL iBT: 9.5 điểm.

7.5-9.0 IELTS, 102-120 TOEFL iBT: 10 điểm.

Bảng quy đổi điểm xét thưởng năm 2026 tại Trường ĐH Kinh tế (Ảnh: Nhà trường).

Thí sinh xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT được cộng điểm thưởng khi đáp ứng đủ các tiêu chí: Được xét tuyển thẳng nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng theo quy định; đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Như vậy so với năm ngoái, nhà trường vẫn giữ nguyên mức điểm quy đổi cho các giải – trừ giải khuyến khích của một số kỳ thi - đồng thời mở rộng cộng điểm thưởng cho cả giải học sinh giỏi quốc tế.

Thêm một điểm mới năm 2026 là Trường ĐH Kinh tế cộng điểm xét thưởng cho các giải tại kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc cử tham gia.