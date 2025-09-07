Trường Đại học FPT giành chiến thắng tại giải the PIEoneer Awards 2025

The PIEoneer Awards do The PIE (Professionals in International Education) tổ chức, là giải thưởng thường niên từ năm 2017, nhằm tôn vinh những sáng kiến và nỗ lực xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. The PIEoneer Awards được cộng đồng học thuật quốc tế coi là “Oscar của ngành giáo dục”.

Để có những đề cử sáng giá cuối cùng của giải, một hội đồng giám khảo chuyên môn đã chọn lọc từ hàng trăm hồ sơ để đưa ra danh sách chính thức. Năm nay, lễ trao giải diễn ra vào ngày 5/9 tại Guildhall, London (Anh), với sự tham gia của 148 đề cử ở 22 hạng mục.

Đại diện Trường Đại học FPT nhận giải tại Toà thị chính London (Anh) (Ảnh: FPTU).

Hạng mục “Marketing Campaign of the Year” là nơi vinh danh những chiến dịch marketing sáng tạo và truyền cảm hứng trong giáo dục toàn cầu, mang lại tác động đo lường được. Việc Trường Đại học FPT góp mặt trong danh sách chung kết cùng các trường đại học và tổ chức khác như Manchester Uni., Oxford... và giành chiến thắng khẳng định tầm vóc và sức cạnh tranh của giáo dục Việt Nam trên sân chơi quốc tế. Trường Đại học FPT cũng là đơn vị giáo dục đầu tiên tại Việt Nam nhận được giải thưởng này.

Hoạt động lan tỏa giáo dục STEM với khóa tập huấn STEM Education in AI Era - Giáo dục STEM trong kỷ nguyên AI của FPTU (Ảnh: FPTU).

Chiến dịch “STEM Education in the Age of AI” của Trường Đại học FPT đã cung cấp khóa đào tạo AI miễn phí cho hơn 15.000 lãnh đạo trường học, giáo viên và học sinh tại Việt Nam cũng như quốc tế (Ảnh: FPTU).

Chiến dịch “STEM Education in the Age of AI” (Giáo dục STEM trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo) của Trường Đại học FPT được xây dựng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành yếu tố định hình lại giáo dục và thị trường lao động toàn cầu.

Chiến dịch “STEM Education in the Age of AI” của Trường Đại học FPT đã cung cấp khóa đào tạo AI miễn phí cho hơn 15.000 lãnh đạo trường học, giáo viên và học sinh tại Việt Nam cũng như quốc tế.

Với nội dung đào tạo đa dạng, từ lập trình Python, IoT, Robotics, đến ứng dụng AI vào thiết kế giáo án, thuyết trình, làm dự án, chiến dịch không chỉ nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên, học sinh mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Trường Đại học FPT trong việc đưa AI và STEM đến gần hơn với giáo dục phổ thông Việt Nam, được lan tỏa rộng rãi qua các kênh truyền thông trong nước và quốc tế.

Trường Đại học FPT đồng hành cùng hàng chục nghìn nhà lãnh đạo và giáo viên khắp cả nước trong các khoá đào tạo về AI (Ảnh: FPTU).

Chiến dịch đã thu hút hàng triệu lượt tiếp cận trực tuyến, hàng nghìn học sinh trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm và nhận được sự đồng hành từ các doanh nghiệp công nghệ lớn.

Những cuộc thi, các sự kiện về AI và công nghệ dành cho học sinh, sinh viên thu hút hàng trăm nghìn bạn trẻ trên toàn quốc (Ảnh: FPTU).

Mang ý nghĩa xã hội sâu rộng, chiến dịch “STEM Education in the Age of AI” trực tiếp góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số. Thông qua việc lan tỏa kiến thức và kỹ năng mới, chiến dịch đồng hành cùng giáo viên và học sinh phổ thông trong hành trình chuẩn bị cho lực lượng lao động tương lai - những công dân số sáng tạo, tự tin, có trách nhiệm.

Triển lãm công nghệ GenAI của FPTU (Ảnh: FPTU).

Ngoài ra, FPTU còn là một trong những đơn vị giáo dục tiên phong tích cực trong tổ chức các hoạt động đào tạo, sự kiện giới thiệu các chương trình Công nghệ, AI đến cộng đồng xã hội như: các lớp học trực tuyến; sự kiện FPTU GenAI Day; dự án tập huấn "Chương trình Giáo dục STEM trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo"; triển lãm công nghệ GenAI 2025…, mỗi sự kiện, thu hút hàng nghìn người tham dự trải nghiệm.

Việc FPTU chiến thắng trong giải thưởng này không chỉ thể hiện vị thế giáo dục của Việt Nam trên thế giới mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học FPT trong việc chú trọng đến trách nhiệm xã hội mang đến những đóng góp thiết thực thông qua những hành động cụ thể.

Trường Đại học FPT, thành lập năm 2006, trực thuộc Tập đoàn FPT - tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Nhà trường tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ vào đào tạo, nổi bật với triết lý “AI First”, chương trình OJT (On-the-Job Training) và hợp tác quốc tế với hơn 200 trường đại học, tổ chức giáo dục toàn cầu. Hiện nay, 98% sinh viên FPT University có việc làm trong vòng 12 tháng sau khi tốt nghiệp, trong đó nhiều em làm việc tại các tập đoàn quốc tế hàng đầu.