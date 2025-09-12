Trường Đại học FPT được Coursera vinh danh thành tựu xuất sắc đổi mới AI

Theo Coursera, hạng mục giải thưởng này dành cho các đơn vị nổi bật trong việc khai thác công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng chương trình học sáng tạo, cá nhân hóa và mang lại hiệu quả cao. Trường Đại học (ĐH) FPT là một trong số ít đơn vị trong khu vực được vinh danh, cùng các đối tác quốc tế uy tín.

TS. Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT (bìa phải ảnh), TS. Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH FPT (bìa trái ảnh) tham dự Hội nghị Coursera thường niên lần thứ 13 tại Mỹ (Ảnh: BTC).

Theo Coursera, hạng mục giải thưởng được xét chọn dựa trên năm tiêu chí chính: tầm nhìn, tác động, gắn kết, khả năng mở rộng và truyền cảm hứng. Ở cả năm phương diện này, Trường ĐH FPT đều để lại dấu ấn rõ nét.

Về tầm nhìn, trường sớm tận dụng AI và các công cụ số để kiến tạo hành trình học tập mang tính đột phá cho sinh viên. Về tác động, những chương trình triển khai không dừng ở khởi xướng mà đã tạo ra thay đổi thực chất, thể hiện qua tỷ lệ sinh viên và giảng viên tham gia học tập AI ngày càng gia tăng cùng những kết quả rõ rệt trong giảng dạy.

Trường ĐH FPT cũng ghi điểm ở tiêu chí gắn kết khi xây dựng được môi trường học tập truyền cảm hứng, giúp sinh viên gắn bó lâu dài và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Ở khía cạnh khả năng mở rộng, trường không chỉ dừng lại ở một số học phần thử nghiệm mà đã tích hợp AI vào hàng trăm môn học, coi đây là trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân lực.

Cuối cùng, Trường ĐH FPT được đánh giá cao ở khả năng truyền cảm hứng, khi khuyến khích cả sinh viên lẫn giảng viên liên tục học tập, lan tỏa tinh thần đổi mới và góp phần hình thành văn hóa học tập bền vững.

Hiện nay, AI đã được tích hợp vào khoảng 140 môn học tại Trường ĐH FPT, chiếm 30% tổng số môn học trong chương trình đào tạo bậc đại học. Nhờ đó, mỗi học kỳ có khoảng 35% sinh viên được tiếp cận và thực hành với AI ngay trong các học phần chính khóa.

Không chỉ sinh viên, cán bộ và giảng viên cũng được khuyến khích sử dụng công cụ AI để tối ưu công việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất. Riêng năm học 2024-2025, hơn 1.200 cán bộ, giảng viên của trường đã hoàn thành ít nhất một khóa học AI trên Coursera; hơn 100 khóa học AI khác được giảng viên trực tiếp khai thác trong quá trình đào tạo cho sinh viên.

Ngoài việc khai thác các khóa học sẵn có trên Coursera, Trường ĐH FPT còn phát triển khóa học AI nội bộ và sử dụng Coursera như một nền tảng hỗ trợ để triển khai chương trình Kỹ sư 57. Đây là chương trình đào tạo nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho sinh viên trở thành lực lượng dự bị chiến lược trong quá trình chuyển đổi số quốc gia - mục tiêu lớn mà Việt Nam hướng tới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trường ĐH FPT được vinh danh hạng mục giải thưởng thành tựu xuất sắc đổi mới AI bởi Coursera (Ảnh: BTC).

Ông Greg Hart - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành Coursera nhận định: “Việt Nam là một trong những thị trường năng động nhất tại châu Á - Thái Bình Dương, giữ vai trò quan trọng trong sứ mệnh của Coursera. Chúng tôi mong muốn những chính sách điều chỉnh giá theo khu vực và trải nghiệm học thử sẽ giúp người học Việt Nam dễ dàng tiếp cận hơn với kho học liệu toàn cầu”.

Trong những năm qua, Trường Đại học FPT đã triển khai ứng dụng Coursera vào chuyển đổi số giáo dục đào tạo và mang lại những tác động đáng kể tới năng lực tự học và học tập theo chương trình đào tạo toàn cầu cho sinh viên, cán bộ giảng viên trong đa dạng lĩnh vực.

Trong 3 năm liên tiếp, Trường ĐH FPT đã được Coursera vinh danh ở nhiều hạng mục: Bold Innovator - Faculty Adoption of Online Learning (2022), Campus Transformation Outstanding Achievement Award (2023) và Maximizing Impact Award (2024).

Tại Trường ĐH FPT, mỗi sinh viên hoàn thành khoảng 20% nội dung học tập trên Coursera; mỗi cán bộ giảng viên hoàn thành ít nhất 35 giờ học trực tuyến mỗi năm. Nhà trường cũng khuyến khích đội ngũ giảng viên phát triển khóa học online, nghiên cứu công nghệ và tham gia các dự án đào tạo trên nền tảng số, bắt kịp với nhu cầu giáo dục đào tạo trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Việc sớm triển khai và đẩy mạnh ứng dụng AI giúp Trường ĐH FPT tạo ra trải nghiệm học tập đa dạng, tối ưu và tiệm cận tiêu chuẩn toàn cầu, đồng thời góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho mục tiêu chuyển đổi số của Việt Nam.