Trường Đại học CMC khai giảng khóa 4, đón gần 1.600 tân sinh viên

Sự kiện có sự tham dự của GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Trường đại học CMC, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường.

Bên cạnh đó, lễ khai giảng còn có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế là đối tác chiến lược của Trường Đại học CMC cùng các cấp lãnh đạo, quản lý, giảng viên và sinh viên trường Đại học CMC.

Lễ khai giảng với sự tham gia của gần 1.600 tân sinh viên khoá 4 (Ảnh: CMC).

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC khẳng định: “Chúng tôi mong muốn Trường Đại học CMC sẽ là nơi mỗi sinh viên không chỉ học để làm việc, mà học để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình - những công dân toàn cầu mang khát vọng, bản lĩnh và trách nhiệm.

Trong kỷ nguyên AI, tri thức, sáng tạo và tinh thần không ngừng học hỏi chính là chìa khóa để các bạn mở ra cánh cửa tương lai”.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học CMC phát biểu tại sự kiện (Ảnh: CMC).

Trong năm 2025, trường Đại học CMC tiếp tục mở rộng quy mô, mở mới các ngành và chương trình đào tạo: trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật phần mềm, digital marketing, logistic và quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử, đồ họa game và ngôn ngữ Trung Quốc, nâng tổng số lên 13 ngành và chương trình đào tạo với gần 4.000 sinh viên toàn trường.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC - nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2025-2026.

Theo đó, nhà trường định hướng phát triển thêm 2 chương trình liên kết quốc tế, mở mới 5 ngành đào tạo mới, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu, quản lý và truyền thông.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng đồng thời khẳng định tầm nhìn phát triển Trường Đại học CMC trở thành đại học số tiên phong, gắn kết chặt chẽ giữa viện - trường - doanh nghiệp để đào tạo thế hệ sinh viên sẵn sàng hội nhập và dẫn dắt kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học CMC phát biểu tại sự kiện (Ảnh: CMC).

Cũng tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Thị Doan và ông Nguyễn Trung Chính đã trao tặng học bổng cho 30 sinh viên xuất sắc đạt học bổng toàn phần từ quỹ “CMC - Vì bạn xứng đáng” trị giá 96 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp quỹ học bổng này được trao tặng đến các tân sinh viên nhập học với sứ mệnh đồng hành, khuyến khích cơ hội được học tập trong môi trường học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên cả nước.

Trường Đại học CMC trao học bổng toàn phần cho tân sinh viên K4 (Ảnh: CMC).

Trong năm 2025, Trường Đại học CMC tiếp tục triển khai chương trình tặng laptop cho tân sinh viên nhập học. Đây là sản phẩm được sản xuất riêng, tích hợp các tính năng AI miễn phí nhằm hỗ trợ tối ưu quá trình học tập của sinh viên, tạo điều kiện cho việc thực hành nghiên cứu trong môi trường công nghệ.

Chương trình tặng laptop cho tân sinh viên sẽ góp phần tích cực vào chiến lược chuyển đổi AI của nhà trường.

Bên cạnh đó, trường cam kết việc làm cho 100% sinh viên K4 tốt nghiệp có GPA từ 3.2 trở lên tại CMC, Samsung và các đối tác chiến lược của nhà trường.

Song song với quá trình đào tạo, sinh viên sẽ có một học kỳ thực hành tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giúp tiếp cận môi trường làm việc thực tế, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và tăng khả năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động.