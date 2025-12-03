Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam đạt chứng nhận QS 5 sao 6 năm liền

Đây là lần thứ hai liên tiếp BUV đạt được chứng nhận này, khẳng định vị thế là trường đại học chuẩn mực quốc tế xuất sắc trong suốt 6 năm liền (2022-2028).

Minh chứng chất lượng toàn diện

QS Stars là hệ thống đánh giá chất lượng đại học toàn cầu do tổ chức QS (Quacquarelli Symonds) phát triển. QS Stars đánh giá mức độ đạt chuẩn chất lượng quốc tế của cơ sở giáo dục đại học dựa trên 9 nhóm tiêu chí với hàng trăm phụ lục khắt khe, bao trùm mọi khía cạnh hoạt động.

BUV tiếp tục được công nhận đạt chuẩn QS 5 sao giai đoạn 2025-2028, duy trì chuẩn mực quốc tế xuất sắc trong 6 năm liền (2022-2028) (Ảnh: BUV).

Trong chu kỳ đánh giá 2025-2028, BUV đạt tổng điểm 818/1.000, vượt 118 điểm so với ngưỡng 5 sao là 700/1.000 điểm. Trong đó, BUV tiếp tục duy trì mức độ vượt trội ở các tiêu chí cốt lõi: Phát triển học thuật đạt 136/150 điểm, vượt 31 điểm so với ngưỡng 5 sao của QS; Cơ sở vật chất đạt 97/100 điểm, vượt ngưỡng 27 điểm; Cơ hội việc làm đạt 135/150 điểm, vượt ngưỡng 50 điểm; Quản trị Tốt đạt 95/100 điểm, vượt ngưỡng 25 điểm.

Cụ thể, đối với tiêu chí Giảng dạy, BUV thể hiện chất lượng giảng dạy xuất sắc với mức độ hài lòng sinh viên đạt 79,4%. Tỷ lệ hoàn thành chương trình học đạt 96% và tỷ lệ duy trì sinh viên sau năm đầu đạt 92%, phản ánh môi trường học tập chất lượng và minh bạch.

Tương ứng với 263 giờ học chính thức, BUV cung cấp 440 giờ tư vấn, phụ đạo học thuật cho sinh viên. Trung bình cứ mỗi giờ học chính quy, sinh viên sẽ được hỗ trợ ngoài giờ tới 1,67 tiếng, cùng với đó là 100% chương trình đào tạo sử dụng hệ thống quản lý học tập số - LMS, thể hiện cam kết hỗ trợ tối đa và tiện lợi cho công tác học tập của sinh viên.

Với tiêu chí cơ hội việc làm, tỷ lệ sinh viên BUV có việc làm sau tốt nghiệp đạt 99,3%, vượt ngưỡng tối đa 90% của QS. Kết quả việc làm tổng thể đạt 93,1% cho thấy sinh viên không chỉ có việc làm mà còn đạt được vị trí phù hợp với chuyên môn. Danh tiếng với nhà tuyển dụng của BUV đạt 96 đề cử, gấp đôi mức tối đa, minh chứng cho uy tín và chất lượng sinh viên trên thị trường lao động.

Sinh viên BUV nhận được nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi trong và ngoài nước (Ảnh: BUV).

Về tiêu chí phát triển học thuật, BUV sở hữu đội ngũ giảng viên chất lượng cao với 89% có bằng tiến sĩ, so với ngưỡng tối đa 80% của QS và cao hơn nhiều so với chuẩn trong nước, hiện chỉ yêu cầu 20%. 100% giảng viên BUV tham gia chương trình phát triển chuyên môn, phản ánh tinh thần học tập suốt đời đã lan tỏa thành văn hóa tại trường.

BUV cũng dành 45% doanh thu cho hoạt động giảng dạy, vượt xa mức chuẩn của QS là 25%, thể hiện sự ưu tiên cho chất lượng đào tạo.

Khuôn viên 6,5ha đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE (Ảnh: BUV).

Về cơ sở vật chất, khuôn viên 6,5ha đạt chứng chỉ công trình xanh EDGE không chỉ tạo ấn tượng với sinh viên, mà còn là yếu tố quan trọng thu hút giảng viên quốc tế và các đối tác học thuật. Nhiều đại diện trường đối tác như Đại học London đã nhận xét BUV là “ngôi trường đẹp nhất” trong toàn hệ thống đối tác. BUV đầu tư tới gần 33.000 USD chi phí thư viện hàng năm trung bình cho mỗi sinh viên, bỏ xa ngưỡng tối đa 250 USD mà QS khuyến nghị.

Hàng năm, BUV dành gần 27% doanh thu cho quỹ học bổng, cao gấp hơn 13 lần ngưỡng tối đa 2% của QS, thể hiện cam kết với tiêu chí trách nhiệm xã hội. 1% doanh thu thường niên được BUV trích dành cho các hoạt động cộng đồng và từ thiện.

Mở rộng ưu tiên

Tiêu chí về quản trị tốt là hạng mục mới trong chu kỳ đánh giá 2025-2028 và BUV đã xuất sắc đạt 5 sao. Trường hoàn thiện 100% bộ chính sách theo chuẩn QS, bao gồm 8 chính sách về bền vững và liêm chính. Mức độ hài lòng của nhân viên đạt 92,2%. BUV có đại diện sinh viên trong hội đồng trường, hơn 35% lãnh đạo là nữ, và ủy ban đạo đức họp định kỳ hàng tháng với báo cáo công khai.

Môi trường giáo dục hòa nhập giúp sinh viên BUV tự tin khám phá và phát huy tiềm năng của mình (Ảnh: BUV).

Cùng với đó, tiêu chí đa dạng, bình đẳng và hòa nhập cũng được BUV bổ sung, minh chứng cho nỗ lực tạo dựng môi trường học tập công bằng và bao trùm, nơi mọi sinh viên đều có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng bất kể xuất thân, giới tính hay hoàn cảnh. BUV được QS đánh giá đạt và vượt chuẩn ở mọi khía cạnh hỗ trợ các thành phần trong cộng đồng, bao gồm người khuyết tật, người gặp khó khăn trong tập trung, cân bằng giới tính, sinh viên yếu thế, sinh viên dân tộc thiểu số…

Hội nhập quốc tế cũng là ưu tiên mới trong chu kỳ tiếp theo, hứa hẹn đưa trường trở thành môi trường học tập thực sự mang tính toàn cầu. Hiện BUV đang sở hữu mạng lưới hơn 70 đối tác đại học danh tiếng tại 17 quốc gia thuộc 5 châu lục; 10% sinh viên quốc tế và 81% giảng viên quốc tế; 31 quốc tịch khác nhau trong cộng đồng học tập, tạo nên môi trường đa văn hóa.

Cam kết với tương lai

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV, chia sẻ: “Chúng tôi coi việc đối chuẩn với các tiêu chuẩn quốc tế uy tín là kim chỉ nam dẫn dắt mọi hoạt động nâng cao chất lượng. QS Star hiện là tầng cao nhất trong khung chất lượng ba tầng tại BUV. Đây là bước đệm vững chắc để chúng tôi mở rộng ở tầm quốc tế, với đích đến tiếp theo là bảng xếp hạng đại học châu Á QS”.

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch BUV phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BUV).

Ông Samuel Ang, Giám đốc khu vực châu Á của QS, nhận định: “Việc BUV liên tục đạt chứng nhận QS 5 Sao thể hiện cam kết của trường trong việc duy trì chất lượng đào tạo hàng đầu và không ngừng hoàn thiện ở mọi phương diện. Ở bình diện khu vực, BUV là hình mẫu tiêu biểu, minh chứng cho năng lực của giáo dục đại học Việt Nam trong việc đạt chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của quốc gia và khu vực trên bản đồ giáo dục toàn cầu”.

Việc BUV duy trì chứng nhận QS 5 sao trong hai chu kỳ liên tiếp khẳng định vị thế của trường trong hệ thống giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là một trong những trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Đây là hai trong những cơ quan kiểm định uy tín trên thế giới. Chương trình học của BUV được thiết kế bài bản, luôn cập nhật xu hướng mới nhất của ngành, chú trọng tích hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo sinh viên có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng ba tháng sau khi tốt nghiệp. Tìm hiểu thêm về BUV tại https://www.buv.edu.vn/.