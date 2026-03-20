Trường Công an bỏ tuyển thẳng thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật

Theo đó, ở phương thức xét tuyển thẳng, Bộ Công an bỏ xét thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT.

Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi khoa học, kỹ thuật quốc tế cũng không trong diện được tuyển thẳng.

Các năm trước, thí sinh giành giải này cấp quốc gia sẽ được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân, ngành Y khoa gửi đào tạo tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng, ngành Công nghệ thông tin, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân.

Đồng thời, thí sinh được vào đội tuyển quốc gia dự thi cấp quốc tế sẽ được xét vào thẳng bất kỳ trường nào theo nguyện vọng.

Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân tại sự kiện A80 (Ảnh: Thành Đông).

Ngược lại, với kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia, Bộ Công an nới rộng điều kiện khi xét tuyển thẳng cả thí sinh đạt giải nhì, giải ba thay vì chỉ xét giải nhất như các năm trước.

Cụ thể, thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Tiếng Anh, Tiếng Trung được xét tuyển thẳng vào ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung của Học viện Quốc tế.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán, Vật lí, Hóa học được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh; ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh; ngành Y khoa của Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh; ngành Công nghệ thông tin, ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân.

Riêng thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, khu vực được tuyển thẳng vào trường bất kỳ theo nguyện vọng.

Năm nay, Bộ Công an giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh vào các trường, học viện Công an nhân dân gồm: Xét tuyển thẳng; xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Bài thi đánh giá gồm 4 mã bài thi tương ứng với tổ hợp môn khác nhau. Thời gian thi là ngày 21/6, sớm hơn 3 tuần so với năm 2025.

Chi tiết mã bài thi như sau:

Với phương thức 3, Bộ Công an xét 17 tổ hợp môn như sau:

Bộ cũng chia khu vực tuyển sinh cụ thể. Học viện Cảnh sát nhân dân và nhóm ngành nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân chỉ tuyển thí sinh từ Huế trở ra. Trường Đại học An ninh nhân dân và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chỉ tuyển thí sinh từ Đà Nẵng trở vào. Các trường, học viện còn lại tuyển sinh toàn quốc.

Năm nay, tổng chỉ tiêu vào 8 học viện, trường Công an nhân dân là 2.070, giảm 280 chỉ tiêu so với năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ Công an mở rộng đào tạo hệ dân sự tại Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh. Trước đây chỉ có Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy triển khai đào tạo hệ dân sự.