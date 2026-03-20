12 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố mức quy đổi IELTS

Cụ thể theo công bố mới nhất chiều 20/3 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH), ở diện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, các trường thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội quy đổi IELTS tối thiểu ở mức 5.5 thành 8 điểm môn Tiếng Anh.

So với năm ngoái, mức quy đổi thấp hơn (năm ngoái 8,5 điểm). Năm nay, thí sinh có IELTS 7.5 trở lên được tính 10 điểm, thay vì từ 7.0 như năm ngoái. Với các chứng chỉ ngoại ngữ khác, các trường thành viên xây dựng thang quy đổi tương ứng.

Trừ tuyển thẳng, năm 2026, các trường thuộc khối ĐH Quốc gia Hà Nội sử dụng tối đa 5 trong các phương thức xét tuyển.

Các phương thức gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA; xét các chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT; cùng các phương thức kết hợp hoặc đặc thù khác như thi năng khiếu, phỏng vấn kết hợp điểm học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp.

Ngoài các phương thức tuyển sinh nêu trên, các đơn vị có chương trình đào tạo đặc thù có phương thức tuyển sinh riêng (thi năng khiếu/thi phỏng vấn kết hợp với kết quả học tập cấp THPT/kết quả thi tốt nghiệp THPT/kết quả thi đánh giá năng lực/chứng chỉ quốc tế/chứng chỉ ngoại ngữ) hoặc sử dụng phương thức tuyển sinh khác phải xây dựng phương án cụ thể và báo cáo Giám đốc ĐH Quốc gia xem xét, phê duyệt trước ngày 30/4 hằng năm.

Quy chế cũng bổ sung và làm rõ nguyên tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức tuyển sinh, bảo đảm công bằng giữa các nhóm thí sinh, đồng thời kiểm soát tổng điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng và điểm khuyến khích) không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển.

Theo nhà trường đây là điểm điều chỉnh quan trọng nhằm hạn chế chênh lệch giữa các phương thức và nâng cao tính minh bạch trong xét tuyển.

Về điều kiện dự tuyển và ngưỡng đầu vào, Quy chế mới quy định rõ hơn các tiêu chí tối thiểu đối với từng nhóm ngành, đặc biệt là các lĩnh vực đặc thù như đào tạo giáo viên, khoa học sức khỏe và pháp luật.

Đối với các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh vẫn phải đáp ứng yêu cầu về học lực hoặc kết quả học tập tương ứng, qua đó đảm bảo khả năng theo học và hoàn thành chương trình đào tạo.