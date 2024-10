Triển lãm quốc tế giáo dục VIETEDU 2024 đón hàng nghìn lượt khách tham quan

Đây là năm đầu tiên triển lãm được tổ chức tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức triển lãm, đặc biệt là triển lãm giáo dục tại Hàn Quốc, Coex và Sege Fairs đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ nhiều đơn vị trong và ngoài nước tham gia triển lãm năm nay. Triển lãm diễn ra song hành với Triển lãm Vietbaby Hanoi 2024 về ngành hàng mẹ và bé.

Triển lãm quốc tế giáo dục Việt Nam (VIETEDU 2024) thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan.

Quy tụ hơn 50 đơn vị tham gia

VIETEDU 2024 có sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia, khẳng định sức hút của sân chơi tiềm năng trong ngành giáo dục tại Việt Nam. Triển lãm năm nay giới thiệu đa dạng sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực như xuất bản sách, chương trình học, công nghệ giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, đồ chơi giáo dục, văn phòng phẩm, nội thất giáo dục, cơ sở hạ tầng.

Khách tham quan tìm hiểu sản phẩm.

Nổi bật trong số đó là các đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ giáo dục như: VNPT, DTP Education Solutions, Lalala Baby, Gigo Việt Nam, ClassIn - KidsEdu STEM, Trophy Learning, Visang Viet Nam, PinoToys, Mideer Vietnam, ZoyZoii Vietnam, Quảng Văn, Babylons Singapore International Preschool, Trường Hà Nội Toronto.

Triển lãm còn có sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế nổi tiếng như: Pledo AI Block, Iwing Tv, Movere, Book+App, Magic Cube Co., ltd, Cublo, ibantot, Minerva Edu, Englishwing Library, Learn While Playing, duub!, DNSOFT, Twin.kle English Academy, L4BOX, zieglebogle_laboratory, Wecref, Isopa, i-Scream media, Funt.

Sự kiện còn là cầu nối giao thương.

Đến với triển lãm, khách tham quan không chỉ được trải nghiệm thực tế các sản phẩm và dịch vụ, mà còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện các thương hiệu để được hỗ trợ thông tin, tư vấn chi tiết và các chính sách phân phối và các ưu đãi khác.

Chương trình "Biz-Matching 1:1'", được thiết kế với mục tiêu hỗ trợ tối đa cho các cuộc gặp gỡ trực tiếp tại triển lãm của các doanh nghiệp và nhà mua hàng từ khắp nơi trên thế giới qua hình thức trực tiếp và trực tuyến (online).

Khách tham quan hứng thú với nhiều sản phẩm mới.

Triển lãm có riêng khu vực trưng bày sản phẩm tiêu biểu của giải thưởng Vietedu Awards 2024, thu hút sự quan tâm của khách tham quan khi được trải nghiệm thực tế các sản phẩm và tham gia bình chọn trực tuyến. Dựa vào lượt bình chọn của khách tham quan và đánh giá theo thang điểm, ban tổ chức sẽ tìm ra những sản phẩm xuất sắc nhất từng hạng mục.

Các sản phẩm tiêu biểu được trưng bày tại khu vực này gồm có: Momo Home (sản phẩm LalaLook!), Dnsoft (sản phẩm Argong English planet), Victoria Productions Korea (sản phẩm Book+APP), Iwing TV (sản phẩm Reading cat), L4BOX (sản phẩm TokTokBox), Bogeun (sản phẩm Starter Pack), EK (sản phẩm Kiki Sand).

Khu vực trưng bày giải thưởng.

Giải thưởng gồm có ba hạng mục gồm: Tân binh xuất sắc nhất, Đổi mới sáng tạo và phổ biến nhất. Những đơn vị lần lượt đạt các giải thưởng gồm có: L4BOX (sản phẩm TokTokBox), Iwing TV (sản phẩm Reading cat), Momo Home (sản phẩm Zigzag Lalalook).

Cũng tại triển lãm, ban tổ chức Vietedu 2024 đã tiến hành trao thưởng cho các đại diện có sản phẩm xuất sắc vào top tại giải thưởng năm nay. Từ phía Coex có ông Kim Ho Gon - Tổng giám đốc và bà Sunny Cho - Giám đốc Sege Fairs đại diện trao thưởng. Vietedu Awards 2024 nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, hứa hẹn tạo nên sân chơi hấp dẫn và mở ra nhiều cơ hội phát triển ngành giáo dục trong tương lai.

Chuỗi hội thảo chủ đề giáo dục

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi hội thảo chủ đề giáo dục do các đơn vị triển lãm và chuyên gia phối hợp tổ chức thu hút nhiều khách tham dự như hội thảo "Công nghệ cho trẻ - Tư duy số" của Classin, hội thảo: "Trí tuệ thông minh nhân tạo trong giáo dục" của GENAI, Workshop "Yếu tố cần xây dựng cho con trước năm 18 tuổi" của Babylons, Workshop "Lời nói, công cụ kỳ diệu" của MVP và hội thảo "Đồ chơi thông minh và sức ảnh hưởng" của Lalala Baby.

Ngoài ra, khách tham quan triển lãm còn có cơ hội tham gia các trò chơi như "Vietedu Discovery" với nhiệm vụ thu thập các từ khóa và đổi quà tặng túi vải, làm nail (móng) miễn phí, check-in (chụp ảnh) nhận quà miễn phí,..

"Triển lãm Vietedu 2024 đạt kết quả tích cực với nhiều buổi giao thương và hợp đồng được ký kết, hứa hẹn tạo ra một sân chơi cho các đơn vị trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam và quốc tế trong những năm tới", đại diện ban tổ chức cho biết.

Thông tin về Vietedu Fair được cập nhật tại:

Website: www.vietedufair.com.vn

Liên hệ: (+84) 901 534 565 hoặc minhkhue@coex.vn