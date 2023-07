Tranh cãi đáp án tiếng Anh thi tốt nghiệp: Bộ GD&ĐT cân nhắc điều chỉnh

Cũng theo Bộ GD&ĐT, hiện các Sở GD&ĐT đang triển khai công tác chấm thi đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án Bộ GD&ĐT đã công bố.

Hôm qua (3/7), sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm, trong đó có môn tiếng Anh, trên mạng xã hội đã xảy ra tranh cãi và "không phục" đáp án Bộ đưa ra.

Cụ thể, ở câu 31 của mã đề 401 yêu cầu thí sinh tìm từ cần sửa: Their pioneering (A) research showed that the learning motivation of the two groups of learners was quite distinctive (B) from each other, and the comparative (C) group whose learning motivation was stronger performed better than the control (D) group.

Với đáp án Bộ đưa ra ngày 3/7, nếu thí sinh trả lời là C (từ cần được sửa là "comparative") thì sẽ không có điểm.

Nhiều giáo viên bày tỏ sự bất bình, cho rằng đây là một đáp án không chỉ gây bất công cho thí sinh giỏi mà qua đó cho thấy Bộ không có khả năng nhận ra lỗi sai của tổ ra đề môn tiếng Anh.

Đề thi tiếng Anh đang gây tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: Bộ GD&ĐT).

Một giáo viên luyện thi tiếng Anh uy tín trên mạng xã hội phải thốt lên: "Sự thật là câu đó có 2 đáp án đúng. Đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận cả hai đáp án để tránh thiệt thòi cho thí sinh".

Trước đó, câu 18 của mã đề 401 cũng gây quan điểm trái chiều, với yêu cầu điền từ vào chỗ trống:

The journalist is talking about having a new______ published in the local newspaper next week (Nhà báo đang nói chuyện về ______ được xuất bản trên tờ báo địa phương vào tuần tới).

Phương án lựa chọn:

Editor Documentary Cartoon Article

Anh Nguyễn Trung Dũng, chuyên gia tại một hệ thống giáo dục cho biết, câu này chọn C hay D đều đúng.

"Article - bài báo (đáp án D) phù hợp với chủ thể là "journalist" nhưng đáp án C - cartoon (tranh biếm họa/tranh hài/truyện tranh) cũng có thể phù hợp với "published in the local newspaper".

GS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lương, Bộ GD&ĐT - Trưởng ban ra đề thi tốt nghiệp THPT cho biết, đã tiếp nhận phản ánh.

Với câu 18, ông Hà cho hay tổ ra đề thi môn Tiếng Anh khẳng định D: Article là đáp án đúng.

Cụ thể, "cartoon" nghĩa là phim hoạt hình (a film that is made by photographing a series of drawings-Từ điển Longman Dictionary of Contempary English).

Với nét nghĩa này, "cartoon" không hợp với văn cảnh của "newspaper". Vì vậy, trong bốn lựa chọn thì D là đáp án đúng.