Trải nghiệm TOEFL iBT cải tiến theo cách thực tế, hấp dẫn

Sự kiện trải nghiệm TOEFL Experience Day - hướng đến việc giới thiệu trải nghiệm TOEFL iBT cải tiến theo cách thực tế và hấp dẫn, bao gồm các cập nhật như thang điểm mới 1-6, thiết kế bài thi thích ứng (adaptive test design), cùng sự tập trung hơn vào các kỹ năng giao tiếp học thuật sẵn sàng cho tương lai.

Sự kiện trải nghiệm TOEFL Experience Day (Ảnh: ETS).

Chương trình bao gồm sự kết hợp giữa các nội dung cung cấp thông tin và các hoạt động tương tác, như phần giới thiệu ngắn về TOEFL iBT 2026, phiên thảo luận với đại diện ETS, giảng viên và đại diện các tổ chức hoặc cộng đồng giáo dục.

Cùng các trạm trải nghiệm học tập tương tác dựa trên mô hình FAST gồm: Fair - Tính công bằng (giá trị, độ tin cậy và khả năng tiếp cận), Agile - Tính linh hoạt (thiết kế hiện đại, thích ứng với thời gian trả kết quả nhanh hơn), Smart - Tính thông minh (các kỹ năng giao tiếp sẵn sàng cho tương lai), Tailored - Tính cá nhân hóa (trải nghiệm kiểm tra tập trung hơn vào học viên).

Ông Sidnei De Souza (bên phải), Giám đốc điều hành phụ trách quan hệ đối tác toàn cầu và quản lý kinh doanh của ETS (Ảnh: ETS).

Chia sẻ tại sự kiện, ông Sidnei De Souza, Giám đốc điều hành phụ trách quan hệ đối tác toàn cầu và quản lý kinh doanh của ETS cho biết khi AI và các công nghệ dịch thuật tiếp tục phát triển, năng lực tiếng Anh sẽ trở nên quan trọng hơn. Công nghệ có thể hỗ trợ dịch ngôn ngữ, nhưng không thể thay thế khả năng tư duy phản biện, truyền đạt ý tưởng rõ ràng, hợp tác trong môi trường đa văn hóa và tự tin tham gia vào các môi trường học thuật cũng như nghề nghiệp.

TOEFL iBT 2026 phản ánh những thay đổi đó bằng việc vượt ra ngoài hình thức kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức, để tập trung nhiều hơn vào giao tiếp thực tế và các nhiệm vụ học thuật tích hợp - mô phỏng cách học sinh thực sự học tập, tương tác và giải quyết vấn đề trong môi trường giáo dục thực tế. Với vai trò là bài thi tiếng Anh của toàn cầu, TOEFL tiếp tục phát triển song hành cùng tương lai của giáo dục và công việc trên thế giới.

Ông Sidnei De Souza, trao đổi tại Ngày trải nghiệm TOEFL iBT (Ảnh: ETS).

Trong năm 2026, TOEFL iBT đã giới thiệu định dạng bài thi thích ứng (adaptive) hiện đại hơn, ngắn gọn và hiệu quả hơn, đồng thời được hỗ trợ bởi công nghệ chấm điểm tăng cường bằng AI. Điều này mang lại trải nghiệm công bằng và cá nhân hóa hơn cho thí sinh, đồng thời vẫn duy trì uy tín quốc tế của bài thi về độ tin cậy và tính công bằng.

Bài thi được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu chuyên sâu cùng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của kết quả thi, từ đó cung cấp dữ liệu đáng tin cậy phục vụ cho quá trình tuyển sinh.

TOEFL iBT được thiết kế để đánh giá năng lực tiếng Anh chính xác hơn. Với hệ thống chấm điểm nhất quán, nội dung mang tính bao quát hơn và các tiêu chuẩn đáng tin cậy được công nhận rộng rãi bởi các tổ chức giáo dục toàn cầu, học sinh, sinh viên có thể yên tâm về một trải nghiệm thi an toàn và công bằng trong mọi lần tham dự.

Trạm trải nghiệm học tập tương tác tại sự kiện (Ảnh: ETS).

Cũng tại sự kiện này, ông Chương Nguyễn, Giám đốc chiến lược và và phát triển TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á của ETS, chia sẻ hiện nay, học sinh - sinh viên Việt Nam có khá nhiều cách để trải nghiệm và làm quen với TOEFL iBT trước khi đăng ký thi. Trước hết, ETS cung cấp rất nhiều tài nguyên học tập và luyện thi miễn phí thông qua trang chuẩn bị TOEFL.

Tại đây, người học có thể tiếp cận bài thi mẫu, câu hỏi thực hành, hướng dẫn làm bài và các tài nguyên giúp hiểu rõ cấu trúc bài thi mới. Ngoài ra, người học cũng có thể tiếp cận các nền tảng học tập trực tuyến ứng dụng AI như Santa AI: https://ai.aitutorsanta.com/.

Điều quan trọng là người học ngày nay không cần chờ đến lúc đăng ký thi mới bắt đầu làm quen với TOEFL, các bạn có thể trải nghiệm trước, hiểu bài thi trước và chuẩn bị sớm hơn.

Ông Chương Nguyễn, Giám đốc chiến lược và và phát triển TOEFL iBT khu vực Đông Nam Á của ETS (Ảnh: ETS).

Với mạng lưới hiện diện toàn cầu, bao gồm các công ty thành viên (PSI), văn phòng và hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ETS hỗ trợ hơn 50 triệu cá nhân mỗi năm đánh giá năng lực của mình và mở ra những cơ hội mới.

Bên cạnh việc được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu tính đến năm 2026, hiện có hơn 50 trường đại học tại Việt Nam đã đưa điểm TOEFL iBT vào quy trình tuyển sinh của mình. Điều này phản ánh không chỉ tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực tiếng Anh trong giáo dục đại học mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh toàn cầu tại thị trường lao động Việt Nam.

Bằng việc kết hợp các tiêu chuẩn toàn cầu với sự phù hợp với bối cảnh trong nước, TOEFL iBT giúp học sinh, sinh viên Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu học tập và nghề nghiệp của mình, đồng thời hỗ trợ những mục tiêu giáo dục và phát triển kinh tế rộng lớn hơn của quốc gia.