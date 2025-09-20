Trải nghiệm gần 1 tuần “cai” công nghệ của nhóm học sinh nước Anh

Ngày nay, công nghệ đã trở thành thứ không thể thiếu, đặc biệt với thế hệ trẻ. Một nhóm học sinh tại Bradford, Vương quốc Anh, đã thử thách bản thân bằng cách loại bỏ công nghệ khỏi phòng ngủ trong 5 ngày, nhằm khám phá tác động của việc giảm sử dụng thiết bị kỹ thuật số.

Elizabeth có thể dành đến 4 tiếng/đêm trong phòng để xem các video trên YouTube (Ảnh: BBC).

Elizabeth (13 tuổi) cho biết sau giờ học, cô bé thường chạy thẳng vào phòng ngủ và dành 3-4 tiếng để xem video về thần tượng của mình hoặc trò chuyện với bạn bè. Tuy nhiên, khi tham gia thử thách này, Elizabeth buộc phải từ bỏ thói quen đó.

Michelle (15 tuổi) dự định trải qua quãng thời gian khó khăn bằng cách đọc sách. Cô bé kỳ vọng điều này sẽ giúp bản thân dễ ngủ hơn thay vì thức khuya dùng điện thoại và máy tính, thói quen khiến cô bé bị thiếu ngủ.

“Tôi thường chỉ ngủ tối đa 5 tiếng”, Michelle cho hay.

Tuy khó khăn, các học sinh tham gia thử thách đã nhanh chóng nhận ra những cải thiện đáng kể mà việc giảm sử dụng công nghệ mang lại. Nhờ đó, họ bắt đầu điều chỉnh thói quen của bản thân theo hướng tốt hơn.

Chỉ sau vài ngày tham gia thử thách, Elizabeth nhận ra rằng việc không dùng công nghệ đã mang đến cho cô bé những trải nghiệm thú vị. Trong lúc buồn chán, cô bé đã dành thời gian tìm hiểu các bài học về múa ba lê và thậm chí còn thử làm bánh mì.

“Nếu tôi vẫn dành thời gian sử dụng các thiết bị công nghệ, tôi chắc chắn sẽ trì hoãn việc làm bánh đến tuần sau”, Elizabeth khẳng định.

Bố mẹ của Elizabeth cũng nhận thấy một sự thay đổi tích cực. Thay vì xem video trực tuyến trong phòng, cô bé đã chọn xem các bộ phim tài liệu trên TV cùng gia đình. “Thử thách này đã giúp con bé nhận ra rằng còn rất nhiều thứ khác để làm ngoài việc dùng điện thoại và máy tính”, Robin nói.

Ngoài việc giảm sự lệ thuộc vào công nghệ, việc “cai” công nghệ còn giúp cải thiện sức khỏe.

Henry thường dành hàng giờ mỗi ngày trong phòng ngủ để chơi game trực tuyến với bạn bè (Ảnh: BBC).

Henry (13 tuổi), người từng dành hàng giờ chơi game trong phòng ngủ, cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực sau thử thách.

“Trước đây, tôi thường thức đến tận 2h để chơi game, nhưng giờ tôi đã có thể ngủ ngon hơn rất nhiều”, Henry chia sẻ.

Cậu bé cũng cho rằng việc không bị cuốn vào xem vô số video trên TikTok trước khi đi ngủ cũng đã giúp bản thân có một giấc ngủ sâu hơn.

Một nghiên cứu chỉ ra rằng thanh thiếu niên ngày nay đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến việc sử dụng công nghệ quá mức. Đặc biệt là ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại vào ban đêm có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Một cuộc khảo sát trực tuyến tại Mỹ, với 2.000 thanh thiếu niên (từ 13 đến 18 tuổi) tham gia, cho thấy 38% "game thủ" thường dành từ 7 tiếng trở lên mỗi tuần để chơi game trong phòng ngủ. Khảo sát còn chỉ ra rằng, cứ 10 người lại có 1 người thường dành hơn 20 tiếng mỗi tuần, chỉ để ở trong phòng và xa lánh các thành viên trong gia đình.

Khoảng 39% người sẽ cân nhắc loại bỏ công nghệ khỏi phòng ngủ để giảm thời gian sử dụng thiết bị và 25% cho biết phụ huynh họ đã đặt giới hạn về thời gian sử dụng công nghệ.

Hiện các công ty công nghệ cũng đã đưa ra biện pháp giúp người dùng trẻ tuổi hạn chế thời gian sử dụng thiết bị, như tính năng giới hạn thời gian trên TikTok, Instagram và YouTube.

Tuyết Lưu