Top 10 đại học Mỹ đi đầu về hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

Nhiều người trẻ muốn bắt đầu con đường kinh doanh riêng của mình khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, việc thành lập và điều hành suôn sẻ một doanh nghiệp là một thách thức không hề nhỏ.

Tại Mỹ, nhiều trường đại học đã giúp sinh viên thành lập và phát triển doanh nghiệp thông qua các chương trình khởi nghiệp ở bậc đại học và sau đại học.

College Values Online (nền tảng trực tuyến cung cấp các thông tin và đánh giá về các giá trị và tiêu chuẩn của các trường đại học ở Mỹ) đã tổng hợp thông tin từ các nguồn uy tín, bao gồm College Choice, Entrepreneur (nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp thông tin, bài viết và tài nguyên về khởi nghiệp và kinh doanh), QS (mạng lưới giáo dục đại học toàn cầu lớn nhất thế giới, kết nối các trường đại học, trường kinh doanh và sinh viên), Forbes (tạp chí kinh doanh và tài chính hàng đầu thế giới), The Yale Tribune...

Dưới đây là top 10 trường Đại học Mỹ do College Values Online xếp hạng:

Trường ĐH Stanford được đánh giá số một về việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp (Ảnh: iStock).

1. Đại học Stanford

Đây là trường đại học cung cấp chương trình khởi nghiệp tốt nhất dành cho sinh viên đại học. Trong trường, có hàng chục tổ chức tập trung vào các khía cạnh khác nhau của kinh doanh dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tương lai, có thể kể đến Trung tâm Nghiên cứu Khởi nghiệp, Trung tâm Stanford về Thông tin Pháp lý,...

Tạp chí Forbes khẳng định Đại học Stanford có nhiều công ty khởi nghiệp được các quỹ đầu tư nhiều nhất so với bất kỳ trường đại học nào trên thế giới.

2. Đại học Harvard

Kể từ năm 2003, Đại học Harvard đã tổ chức Trung tâm Khởi nghiệp Arthur Rock dành cho các sinh viên theo đuổi bằng cử nhân kinh doanh cũng như các kỹ năng khởi nghiệp.

Forbes cho biết trường có hẳn một chương trình ươm mầm doanh nghiệp xuất sắc cho các nhà lãnh đạo và doanh nhân tương lai. Tạp chí này ghi nhận, số lượng công ty khởi nghiệp trong trường được các quỹ đầu tư mạo hiểm tài trợ đứng thứ tư trong số các cơ sở giáo dục.

Học viện Công nghệ Massachusetts (Ảnh: iStock).

3. Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Các chương trình khởi nghiệp cụ thể bao gồm Sáng kiến Đổi mới MIT, Chương trình Quỹ Đổi mới MIT Sandbox, Trung tâm Khởi nghiệp Martin Trust của MIT, và nhiều chương trình khác. Cá biệt vào năm 2014, đã có hơn 30.000 công ty được thành lập bởi cựu sinh viên của trường.

Theo Forbes, số lượng công ty khởi nghiệp do sinh viên trường thành lập được các quỹ đầu tư mạo hiểm tài trợ nhiều thứ ba trong số các trường đại học.

4. Đại học Pennsylvania

Bên cạnh cung cấp các chương trình cử nhân có chất lượng hàng đầu, chương trình khởi nghiệp của trường bao gồm các hội nghị đổi mới, các hội thảo mở rộng quy mô, và một viện quản lý đổi mới.

Forbes nhận định Đại học Pennsylvania có một vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm khởi nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp tuyệt vời. Một nguồn khác từ Forbes ghi nhận trường có số lượng công ty khởi nghiệp được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm đứng thứ năm trong số các trường đại học.

5. Đại học California, Berkeley

Forbes cho biết số lượng công ty khởi nghiệp trong trường được giúp sức bởi quỹ đầu tư mạo hiểm đứng thứ hai trong số các trường đại học. Thực tế, trường hiện có 7 vườn ươm doanh nghiệp, 10 hội sinh viên nổi bật về kinh doanh, và 3 hiệp hội khởi nghiệp. Trường cũng tổ chức 4 cuộc thi kinh doanh, 1 cộng đồng kinh doanh toàn cầu, và một số chương trình đào tạo sau đại học.

Trường ĐH Michigan (Ảnh: iStock).

6. Đại học Michigan

Theo Tạp chí Entrepreneur, Đại học Michigan trang bị cho sinh viên đại học và sau đại học trải nghiệm thực hành khởi nghiệp và nghiên cứu khởi nghiệp tốt thứ năm về học tập trải nghiệm.

Forbes cho biết trường là một trong 10 đại học hàng đầu về số lượng công ty khởi nghiệp do sinh viên thành lập được giúp sức bởi quỹ đầu tư mạo hiểm. Các doanh nghiệp sinh viên tại Đại học Michigan được hỗ trợ bởi Innovate Blue, đơn vị này điều hành hơn 15 chương trình và trung tâm khởi nghiệp.

7. Đại học Virginia

Trường cung cấp cho sinh viên đại học và sau đại học một loạt các nguồn tài nguyên, bao gồm các trung tâm, cộng đồng và hội nghị. Bên cạnh đó trường còn có môi trường làm việc, các chương trình tăng tốc khởi nghiệp, các cuộc thi và quỹ tài trợ giúp các doanh nghiệp sinh viên thành công.

Trường ĐH Yale (Ảnh: iStock).

8. Đại học Yale

Trường tổ chức nhiều chương trình thực tế và cơ hội hỗ trợ doanh nghiệp sinh viên trong cộng đồng kinh doanh của trường. Ví dụ, sinh viên có thể tham gia Giải thưởng Nhà sáng tạo Yale (Yale Innovators' Prize).

Sinh viên cũng có thể tiếp cận với phòng tư vấn khởi nghiệp, nộp đơn cho Quỹ Khởi nghiệp Sinh viên Tsai CITY Catalyst, tham gia vào chương trình hướng dẫn quản lý khởi nghiệp...

9. Đại học Nam California

Đại học Nam California (USC) cung cấp 340.000 đô la mỗi năm cho các công ty khởi nghiệp do sinh viên thành lập. Các tổ chức sinh viên của trường cũng mang đến cho các sinh viên khởi nghiệp nhiều cơ hội độc đáo.

Trong đó có thể kể đến cơ hội được nói chuyện với nhà khởi nghiệp thành công và người sáng lập Tesla và SpaceX, Elon Musk.

The Yale Tribune đã ca ngợi công ty EnjoyNow do sinh viên của USC thành lập. Trong việc đánh giá các nghiên cứu về khởi nghiệp, Yale Tribune coi đó là một trong 3 công ty do sinh viên thành lập thành công nhất của thế kỷ 21.

Trường ĐH Cornell lọt top 10 trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp (Ảnh: iStock).

10. Đại học Cornell

Các chương trình khởi nghiệp tại Đại học Cornell được điều hành bởi các hiệu trưởng của 12 trường khác nhau trong đại học này. Sinh viên cũng được hỗ trợ bởi hơn 100 thành viên hội đồng tư vấn.

Nhờ vào sự hỗ trợ đầy đủ cho các nghiên cứu về khởi nghiệp, trường trang bị cho sinh viên tư duy kinh doanh và tám vườn ươm doanh nghiệp. Ngoài ra, trường còn cung cấp 9 quỹ khởi nghiệp, các chương trình hướng dẫn, cơ quan tư vấn pháp lý… để sinh viên có thể khởi đầu các dự án kinh doanh riêng.

Forbes khẳng định Đại học Cornell có số lượng công ty khởi nghiệp trong trường được hỗ trợ bởi quỹ đầu tư mạo hiểm đứng thứ 6 trong số các trường đại học.

Theo College Values Online