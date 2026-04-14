Chi tiết chỉ tiêu vào lớp 10 tại 5 trường THPT chuyên ở TPHCM

TPHCM hiện có 5 trường THPT chuyên gồm: Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương, Lê Quý Đôn (thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) và Trường Phổ thông Năng khiếu (thuộc Đại học Quốc gia TPHCM).

Trong đó, 4 trường THPT chuyên thuộc Sở sẽ tuyển sinh theo kế hoạch chung của thành phố với khoảng 2.240 chỉ tiêu.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong dự kiến tuyển 805 chỉ tiêu, tương đương với 23 lớp 10 chuyên. Mức chỉ tiêu này giữ ổn định so với năm học 2025-2026.

Về cách tổ chức môn học lựa chọn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức hình thức lớp học “chạy” để xếp lớp cho học sinh, vì thế học sinh lớp chuyên được chọn các môn học lựa chọn theo sở thích, nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dự kiến tuyển 525 chỉ tiêu, tương đương 13 lớp 10 chuyên. Như vậy, số lượng chỉ tiêu tăng 70 chỉ tiêu so với năm 2025, tương đương 2 lớp.

Ngoài công tác giảng dạy, trong năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục tổ chức các hoạt động như nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM/STEAM, học tập dã ngoại, hoạt động Đoàn và 24 câu lạc bộ.

Các chương trình nhà trường gồm: Tiếng Anh chứng chỉ quốc tế, ngoại ngữ tự chọn (Pháp, Đức, Anh, Nhật), giáo dục kỹ năng sống thế kỷ 21, nghiên cứu khoa học cơ bản, tin học chứng chỉ quốc tế, ngoại khóa âm nhạc - mỹ thuật - thể dục thể thao.

Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dự kiến cùng tuyển 455 chỉ tiêu.

So với năm học 2025-2026, Trường chuyên Hùng Vương dự kiến tăng thêm 70 học sinh, tương đương với 2 lớp 10 chuyên gồm tăng thêm 1 lớp 10 chuyên Anh và tuyển sinh mới 1 lớp 10 chuyên tiếng Nhật.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 chuyên sẽ được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng, gồm 3 nguyện vọng lớp 10 thường và 2 nguyện vọng chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Việc xét tuyển sẽ bắt đầu từ nguyện vọng 1, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh sẽ học nguyện vọng đó.

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên hoặc trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học, thí sinh tiếp tục được xét tuyển ở 3 nguyện vọng lớp 10 thường.

Thí sinh sẽ làm 4 bài thi. Trong đó, 3 bài thi không chuyên gồm toán và ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ là ngoại ngữ 1 đang học tại trường (90 phút). Ngoài ra, thí sinh làm thêm 1 bài thi môn chuyên theo môn đăng ký dự thi với thời gian 150 phút.

Đối với thí sinh dự thi các môn chuyên là ngoại ngữ, có thể chọn dự thi đúng ngoại ngữ chuyên đăng ký.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính theo công thức: Ngữ văn + toán + ngoại ngữ + (điểm môn chuyên × 2).

Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và tất cả các bài thi đều đạt trên 2 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 1-2/6. Chỉ tiêu chính thức sẽ được Sở GD&ĐT TPHCM công bố trong tháng 4.

Còn Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tuyển sinh theo kỳ thi riêng, tổ chức vào ngày 23-24/5.

Năm nay, trường tuyển 595 học sinh, tương tự các năm trước. Hai cơ sở đều dạy học 2 buổi/ngày nhưng cơ sở ở An Đông không tổ chức bán trú.

Để trúng tuyển vào trường, học sinh bắt buộc phải dự thi ít nhất 4 bài, gồm: 3 môn không chuyên (toán, ngữ văn, tiếng Anh) và 1 môn chuyên tự chọn.

Thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 môn chuyên, nhưng phải thuộc 2 nhóm khác nhau. Nhóm 1 gồm toán, ngữ văn; nhóm 2 gồm tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, tin học.

Bài thi không chuyên gồm trắc nghiệm và tự luận; bài thi chuyên tự luận (riêng tiếng Anh có cả trắc nghiệm).

Điểm thi tính theo thang 10, trong đó môn chuyên hệ số 2, môn không chuyên hệ số 1. Các bài thi trong tổ hợp xét tuyển đều phải trên 2 điểm.

Điểm xét tuyển được tính theo công thức: Toán + ngữ văn + tiếng Anh (không chuyên) + (môn chuyên x 2).

Thí sinh có thể đồng thời đăng ký thi tuyển vào Trường Phổ thông Năng khiếu và 4 trường THPT chuyên còn lại.