Ký túc xá hết phòng, tân sinh viên gian nan tìm phòng trọ giá rẻ

Nguyễn Thị Hoàng Ly, tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, không giấu nổi sự thất vọng sau khi xem một căn phòng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Dù đã tìm kiếm thông tin trên mạng nhiều ngày, căn phòng đầu tiên cô trực tiếp xem lại quá chật hẹp và thiếu ánh sáng.

Nữ sinh viên quê Quảng Trị lo lắng khi ngày nhập học cận kề mà các khu trọ giá rẻ, chất lượng tốt quanh trường đều đã kín chỗ.

Tân sinh viên đến Huế tìm phòng trọ sau khi biết điểm chuẩn (Ảnh: Trần Thị Tiến).

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Dương Hoàng Linh, tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Sau khi trúng tuyển, Linh cùng cha từ Quảng Trị vào Huế và đã xem 6 căn phòng nhưng không tìm được nơi ưng ý với mức giá dưới 1,2 triệu đồng/tháng.

Cuối cùng, để đảm bảo có chỗ ở an toàn và thuận tiện đi học, Linh đành chấp nhận thuê căn phòng với tổng chi phí lên tới 2 triệu đồng/tháng, vượt xa dự tính ban đầu. Đối với một gia đình làm nông, khoản chênh lệch gần 1 triệu đồng mỗi tháng là gánh nặng không nhỏ, chưa kể các chi phí khác như học phí, ăn uống và vật dụng sinh hoạt.

Cha con nữ sinh viên Dương Hoàng Linh chấp nhận chi thêm tiền, vượt tính toán ban đầu để có chỗ ở trước ngày nhập học (Ảnh: Trần Thị Tiến).

Đối với các gia đình ở tỉnh xa, việc tìm chỗ ở càng khó khăn hơn. Bà Phạm Lê Bích Hằng (SN 1983) từ Đắk Lắk đưa con đến Huế, dự định cho con ở ký túc xá nhưng đã hết phòng.

Chuyển sang tìm trọ bên ngoài, bà gặp phải các phòng giá cao (khoảng 1,6 triệu đồng/tháng) nhưng chật hẹp và xa trường, trong khi căn hộ chung cư rộng rãi hơn lại có giá 6-8 triệu đồng/tháng, vượt quá khả năng chi trả.

Với thời gian từ lúc có điểm đến ngày nhập học chỉ vỏn vẹn một tuần, bà Hằng đành thuê nhà nghỉ tạm cho con để tiếp tục tìm kiếm.

Khảo sát cho thấy, các khu trọ quanh Đại học Huế có giá thuê 1,3-1,5 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm điện, nước). Những phòng ở vị trí thuận tiện có giá 1,6-2 triệu đồng/tháng nhưng đều đã có người thuê hoặc đặt cọc từ trước.

Ông Đặng Kim Bảo Thái (SN 1987), chủ một dãy trọ trên đường Trần Quang Khải, cho biết nhiều gia đình chấp nhận đặt cọc trước nhiều tuần để giữ chỗ đẹp, dẫn đến việc dãy trọ 40 phòng của ông đã kín chỗ ngay khi các trường công bố điểm chuẩn.

Trước thực trạng này, các đội tình nguyện thuộc hội sinh viên của các trường đại học tại Huế đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ. Anh Đinh Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, cho biết hội đã mở biểu mẫu trực tuyến để sinh viên khóa trước giới thiệu các khu trọ uy tín.

Gần ngày nhập học, các tình nguyện viên còn trực tiếp đi khảo sát, xác minh giá cả, điều kiện sinh hoạt và khoảng cách tới trường để tổng hợp danh sách hỗ trợ tân sinh viên.

Các đội tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ sinh viên mới trong thời gian đầu đến Huế (Ảnh: Trần Thị Tiến).

UBND phường An Cựu, nơi tập trung hơn 10.000 sinh viên và người lao động tạm trú tại 935 cơ sở cho thuê trọ, đã phát động phong trào “nhà trọ 5 an” nhằm xây dựng hệ thống nhà trọ an toàn, văn minh.

Công an phường An Cựu cũng đã làm việc với các chủ cơ sở kinh doanh, tổng hợp thông tin để hỗ trợ sinh viên tìm phòng trọ an toàn, đồng thời cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền cọc trọ qua mạng xã hội và công bố số điện thoại đường dây nóng để phụ huynh, sinh viên liên hệ khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Trần Thị Tiến