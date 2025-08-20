Tiến sĩ 8x hạnh phúc khi 2 giờ sáng nhận tin nhắn "Em muốn nghiên cứu khoa học"

Tiến sĩ Nguyễn Đình Vinh, giảng viên kiêm nghiên cứu viên Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, là một nhà khoa học có nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc. Bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực AI từ năm 2010 đến nay, TS. Nguyễn Đình Vinh đã có tổng cộng 56 bài báo, trong đó 16 bài thuộc tạp chí ISI/Scopus Q1, và có 3 bằng sáng chế tại Hàn Quốc.

Anh Nguyễn Đình Vinh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện và máy tính, Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc (Ảnh: FPT).

Câu chuyện của anh đã mang đến nhiều điều đáng suy ngẫm về đam mê, điều kiện theo đuổi khoa học và niềm hạnh phúc khi được truyền lửa cho sinh viên.

Là một nhà khoa học có nhiều năm học tập và nghiên cứu tại Hàn Quốc, anh mong muốn điều gì khi trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp, theo đuổi đam mê nghiên cứu?

- Sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ, tôi đã làm nghiên cứu viên tại Hàn Quốc trong 4 năm. Vị giáo sư hướng dẫn đã khuyên tôi nên ở lại Hàn Quốc hoặc sang Mỹ để có điều kiện phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, tôi quyết định về Việt Nam vì nhận thấy môi trường chính sách cũng như tiềm năng học hỏi, nghiên cứu của người Việt Nam rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất với một tiến sĩ trong sự nghiệp nghiên cứu của mình chính là duy trì ngọn lửa đam mê. Bởi vì, nếu không có đam mê, rất khó kiên trì với nghiên cứu khoa học. Có những bài toán tưởng chừng giải được trong 1 tháng, nhưng thực tế mất đến 1 năm. Đam mê giúp kiên trì theo đuổi và vượt qua những thử thách.

Tuy vậy, chỉ đam mê thôi chưa đủ, còn cần một môi trường thuận lợi, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ, để thực hiện đam mê. May mắn là tôi đã tìm được một nơi không chỉ khuyến khích nghiên cứu, mà còn thực sự trao quyền cho các nhà khoa học trẻ.

Tiến sĩ Vinh hào hứng khi chia sẻ về tình yêu trong nghiên cứu khoa học (Ảnh: FPT).

Môi trường thuận lợi và các chính sách hỗ trợ đó cụ thể là gì?

- Đó là sự linh hoạt trong thời gian nghiên cứu và giảng dạy, là được tự do sáng tạo, tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn. Tôi phải nói rằng những chính sách của Trường Đại học FPT dành cho tiến sĩ rất thiết thực.

Thứ nhất, chúng tôi được phân công 20-30% cho việc giảng dạy, 70-80% còn lại là dành cho nghiên cứu. Với tôi, đây là một tỷ lệ lý tưởng. Nếu dành 100% thời gian cho nghiên cứu trong phòng lab, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy trọn vẹn. Bởi vì, tôi mong muốn thông qua giảng dạy, tôi có thể chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho sinh viên qua những giờ lên lớp.

Chính sách tốt - cánh tay nối dài giúp giảng viên an tâm nghiên cứu (Ảnh: FPT).

Thứ hai, các tiến sĩ được hưởng chính sách hỗ trợ toàn diện: từ kinh phí nghiên cứu, thưởng bài báo quốc tế, đến hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại - những điều tưởng nhỏ nhưng lại tạo nên sự khác biệt lớn, giúp chúng tôi “an cư lạc nghiệp”, thực hiện đam mê.

Thứ ba và là một điều rất quan trọng, đó là mô hình nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp. Điều này khiến các công trình nghiên cứu của tiến sĩ không dừng trên giấy tờ mà luôn có giá trị thực tiễn, giải quyết những bài toán thiết thực.

Anh có thể chia sẻ chi tiết hơn về “cơ chế đặt hàng” nghiên cứu? Anh đã triển khai những bài toán cụ thể nào theo nhu cầu doanh nghiệp?

- Trước hết cần khẳng định mô hình “đặt hàng” mang lại mối quan hệ chặt chẽ giữa trường học và doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có một bài toán thực tế, họ tìm đến các chuyên gia, các nhà khoa học để tham vấn. Chúng tôi, với chuyên môn của mình, sẽ nghiên cứu vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải và đưa ra giải pháp. Quy trình này đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nghiên cứu học thuật và ứng dụng thực tiễn.

Tôi đã thực hiện hai đề tài như vậy. Đề tài thứ nhất là xây dựng một mô hình ngôn ngữ lớn để hỗ trợ sinh viên tại một doanh nghiệp làm về giáo dục đào tạo. Họ mong muốn tạo ra trợ lý ảo cho từng sinh viên, dựa trên thông tin cá nhân, đề xuất lộ trình học tập phù hợp.

Đề tài thứ hai liên quan đến một doanh nghiệp sản xuất vật liệu, muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa quy trình sản xuất, phát hiện hư hỏng hoặc cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Những đề tài này không chỉ tạo ra sản phẩm khoa học chất lượng mà còn giải quyết các bài toán thực tế, mang lại giá trị cho cả trường và doanh nghiệp. Điều này giúp quan hệ hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và giảng viên trở nên khăng khít, mang lại lợi ích cho cả ba bên.

Sinh viên Trường Đại học FPT trong một buổi tìm hiểu thực tế doanh nghiệp (Ảnh: FPT).

Tôi đã học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Mô hình trường đại học trong lòng doanh nghiệp như FPT rất giống với Hàn Quốc. Ở đó, mỗi trường đại học thường có một doanh nghiệp đứng sau, đặt hàng các bài toán thực tế để giảng viên và sinh viên cùng giải quyết. Điều này giúp không chỉ phát triển khoa học mà còn hỗ trợ doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh nghiên cứu, điều gì trong công việc khiến anh cảm thấy hạnh phúc?

- Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ chỉ tập trung vào nghiên cứu. Nhưng từ khi tiếp xúc với sinh viên, tôi nhận ra mình rất hạnh phúc khi có thể truyền được ngọn lửa đam mê khoa học cho các bạn.

Tôi đã rất xúc động khi có những lúc đã 2h sáng vẫn nhận được tin nhắn của sinh viên, chia sẻ: “Thầy ơi, em đã cải tiến mô hình học sâu" hay có bạn tâm sự với tôi "Sau khi học môn của thầy, em quyết định sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu". Đó thật sự là những phần thưởng vô giá của một người làm khoa học như tôi.

Khoảnh khắc thầy và trò rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp (Ảnh: FPT).

Với những gì anh chia sẻ, có lẽ câu nói "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" không chỉ đúng với sinh viên mà còn đúng với các giảng viên tiến sĩ như anh?

- Đúng vậy. Mỗi ngày đến trường với tôi không chỉ là công việc, mà là cơ hội truyền ngọn lửa đam mê, học hỏi ngược lại từ chính năng lượng của các bạn trẻ. Khi nghe sinh viên nói "Thầy ơi, em muốn nghiên cứu khoa học", tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc.