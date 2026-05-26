Thông tin mới vụ nam sinh 9 tuổi nghi bị giáo viên dạy thêm đánh

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đã làm việc với gia đình giáo viên được cho là có hành vi tát học sinh tại một điểm dạy thêm tiếng Anh trên đường Lý Tự Trọng. Theo ông Hoàng, tại thời điểm kiểm tra, giáo viên đánh cháu bé không có mặt ở nhà. Làm việc với cơ quan chức năng, vợ của giáo viên này thừa nhận chồng bà có đánh học sinh.

“UBND phường đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp công an thành lập đoàn kiểm tra để xác minh cụ thể, trên cơ sở đó báo cáo và đề xuất hướng xử lý”, ông Hoàng cho biết.

Một bên má, tai cháu V. bầm đỏ, sưng tấy sau cú tát của thầy giáo dạy tiếng Anh (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn, qua kiểm tra, bà N.T.T.T. (48 tuổi) và chồng là người quốc tịch Ấn Độ (38 tuổi) có giấy đăng ký kết hôn.

Điểm dạy học của gia đình bà T. chưa đăng ký, xin phép hoạt động dạy thêm theo quy định.

Cháu bé bị tát là em T.G.V. (9 tuổi), học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Về tình hình sức khỏe cháu bé, trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 25/5, chị Trương Đoan Na (30 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn), mẹ ruột cháu V. cho biết chiều cùng ngày, cháu đã xuất viện nhưng vẫn còn đau màng nhĩ và chưa nghe rõ. Theo chị Na, kết quả chẩn đoán của bệnh viện, con trai chị bị tổn thương nội sọ, đa chấn thương phần mềm.

“Vợ của giáo viên đã nhắn tin, gọi điện xin lỗi và muốn vào viện thăm nhưng cháu vẫn còn hoảng sợ, gia đình tôi cũng còn giận nên chưa muốn gặp”, chị Na nói.

Giáo viên dạy tiếng Anh giải thích với gia đình về việc tát vào mặt cháu V. (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 23/5, chị Trương Đoan Na đưa con trai là cháu T.G.V. đến học thêm tiếng Anh tại nhà một giáo viên người Ấn Độ trên đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn.

Khoảng 15h10 cùng ngày, khi vào lớp con chị có cầm theo một món đồ chơi nhỏ và vô tình va vào tay khiến giáo viên giật mình. Sau đó, người này ném món đồ chơi ra ngoài lan can.

Cũng theo chị Na, khi cháu V. cúi xuống lấy vở bị giáo viên dùng tay đánh vào vùng má và tai khiến cháu choáng váng, ngã xuống nền nhà. Nghe tiếng học sinh khóc, vợ của thầy giáo từ tầng dưới đi lên, dùng đá lạnh chườm vào vùng bị thương cho cháu. Sau đó, gia đình giáo viên liên hệ chị N. để thông báo sự việc và xin lỗi.

Khi đón con, chị Na phát hiện vùng má và tai của cháu bị sưng đỏ, xuất hiện nhiều vết bầm tím. Sau khi về nhà, cháu có biểu hiện ù tai, nôn ói, tinh thần hoảng sợ nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tối 23/5.