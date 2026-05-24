Nam sinh 9 tuổi nghi bị giáo viên dạy thêm đánh bầm mặt, ù tai

Ngày 24/5, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai), cho biết đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội phường phối hợp cùng các cơ quan chức năng xác minh phản ánh việc cháu bé 9 tuổi bị giáo viên dạy thêm hành hung trên địa bàn.

Trên vùng má, tai cháu V. xuất hiện nhiều vết bầm đỏ nghi do bị giáo viên dạy thêm tiếng Anh tát vào mặt (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Theo chị T.Đ.N. (30 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn, Gia Lai), chiều 23/5, chị đưa con trai là cháu T.G.V. (9 tuổi) đến học thêm tiếng Anh tại nhà một giáo viên người Ấn Độ trên đường Lý Tự Trọng, phường Quy Nhơn.

Khoảng 15h10 cùng ngày, khi vào lớp con chị có cầm theo một món đồ chơi nhỏ và vô tình va vào tay khiến giáo viên giật mình. Sau đó, người này ném món đồ chơi ra ngoài lan can.

Cũng theo chị N., khi cháu V. cúi xuống lấy vở chuẩn bị học thì bị giáo viên dùng tay đánh vào vùng má và tai, khiến cháu choáng váng, ngã xuống nền nhà. Nghe tiếng học sinh khóc, vợ của thầy giáo từ tầng dưới đi lên, dùng đá lạnh chườm vào vùng bị thương cho cháu. Sau đó, gia đình giáo viên liên hệ chị N. để thông báo sự việc và xin lỗi.

Khi đón con, chị N. phát hiện vùng má và tai của cháu bị sưng đỏ, xuất hiện nhiều vết bầm tím. Sau khi về nhà, cháu có biểu hiện ù tai, nôn ói, tinh thần hoảng sợ nên gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu trong tối 23/5.

Cháu V. được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn thương phần mềm vùng má và tai do tác động mạnh. “Trong đầu tôi nghĩ chỗ thân quen nên nếu có la mắng hay nhắc nhở cũng chỉ ở mức nhẹ, không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy”, chị N. nói.

Theo gia đình, vụ việc đã được trình báo đến Công an phường Quy Nhơn để đề nghị điều tra, xử lý theo quy định.