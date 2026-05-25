Mạo danh cô chủ nhiệm để lừa hơn 50 triệu đồng tiền chữa bệnh của phụ huynh

Ngày 25/5, ông Trịnh Văn Bắc, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Cư Prao, Đắk Lắk), cho biết một phụ huynh của trường đã bị kẻ xấu mạo danh giáo viên của trường, cũng là cô giáo chủ nhiệm của người con trai để tiếp cận, lừa chuyển khoản hơn 50 triệu đồng.

Theo ông Bắc, ông Trần Văn Định (trú tại xã Cư Prao) bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim nặng, không còn khả năng lao động. Ông Định một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó, 2 cháu học Trường THCS Lý Tự Trọng và cháu nhỏ còn lại học Trường Tiểu học Lê Hồng Phong.

Kẻ gian mạo danh giáo viên chủ nhiệm để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng của phụ huynh (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của ông Định, Ban giám hiệu Trường THCS Lý Tự Trọng đã kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường. Tổng số tiền quyên góp được hơn 50 triệu đồng.

Ngày 23/5, lãnh đạo Trường THCS Lý Tự Trọng đã đại diện trao số tiền này cho gia đình ông Định có chi phí khám, chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Đến sáng 24/5, một tài khoản Zalo sử dụng ảnh đại diện của giáo viên chủ nhiệm con trai, bất ngờ kết bạn và nhắn tin.

Ông Định bị tai biến mạch máu não, hở van tim, cuộc sống rất khó khăn (Ảnh: Hùng Nguyễn).

Ông Bắc cho biết thêm kẻ xấu mạo danh cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu chuyển lại số tiền để "tổng hợp và trao tiếp". Tin tưởng, ông Định đã chuyển đi hơn 50 triệu đồng vào số tài khoản đối tượng cung cấp. Đến khi liên lạc không được nữa, ông Định mới biết đã bị lừa.

Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho rằng đây là vụ việc rất đau lòng, bởi kẻ gian lừa đảo cả người trong hoàn cảnh bị bệnh tật, kiệt quệ. Phía nhà trường đã cùng đại diện gia đình ông Định đến Công an xã Cư Prao để trình báo, phục vụ công tác xác minh.