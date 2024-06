Thi tốt nghiệp THPT, thiết bị gian lận có thể là cúc áo, khuyên tai...

Chiều 10/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 làm việc với TPHCM về công tác chuẩn bị kỳ thi.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc (Ảnh: Hoài Nam).

Theo báo cáo từ Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay tại TPHCM có hơn 90.000 thí sinh dự thi gồm thí sinh THPT, GDTX, thí sinh tự do dự thi tại 162 điểm thi.

Trong số này có 87 điểm thi có thí sinh tự do (đảm bảo có ít nhất 60% thí sinh lớp 12 hệ trung học phổ thông trong tổng số thí sinh của điểm thi theo đúng quy chế của Bộ), 75 điểm thi không có thí sinh tự do.

Số thí sinh của thành phố đăng ký dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên cao hơn là khoa học xã hội. Về môn ngoại ngữ, tiếng Anh được nhiều thí sinh chọn nhất, với 73.347 em.

Có 13.076 thí sinh của thành phố được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi năm nay.

Thành phố đã huy động 11.796 cán bộ coi thi, 2.430 nhân viên phục vụ tại các điểm thi.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT cho hay TPHCM là địa phương có số thí sinh đông thứ 2 cả nước sau Hà Nội tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ông Chương nhấn mạnh, in sao đề thi là khâu nhạy cảm nhất. Chỉ cần một yếu tố nhỏ là có thể ảnh hưởng đến cả nước nên các địa phương phải thật sự lưu ý đến về nhân sự, máy móc trong khâu in sao, bảo mật đề thi.

Đại diện Cục A06, Bộ Công an cảnh báo về thiết bị gian lận thi cử (Ảnh: Hoài Nam).

Bên cạnh đó cần chú ý công tác coi thi. Từng cán bộ coi thi, từng thí sinh, từng gia đình có con dự thi cần nắm rõ quy chế thi để tránh vi phạm quy chế thi.

Sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số địa điểm in sao đề thi của TPHCM, ông Hoàng Văn Khoa, Phó cục trưởng Cục A06, Bộ Công an cho biết, một số điểm thi khu vực in sao đề thi tại TP HCM còn một số nguy cơ. Trong đó, tại khu vực in sao đề thi còn nhiều cáp mạng, cáp điện thoại.

Ông Khoa đề nghị TPHCM cần có phương án đưa cáp mạng ra khỏi khu vực in sao đề thi, khu bảo quản bài thi. Nếu không đưa ra được thì cần có phương án niêm phong tất cả các cáp mạng vì đây cũng là nguy cơ ảnh hưởng đến bài thi.

Bên cạnh đó, ông Khoa cho biết vẫn còn thiết bị thu phát sóng với hệ thống máy phô tô hiện đại có hệ thống phát wifi, đầu wifi hoặc một số máy tính có kết hợp wifi. Ban chỉ đạo thi thành phố cần có phương án vô hiệu hóa hệ thống wifi này.

Cảnh báo về thiết bị gian lận thi cử, ông Hoàng Văn Khoa cho hay công nghệ giờ rất hiện đại, thiết bị gian lận ngày càng tinh vi và rất khó để phát hiện. Thiết bị gian lận này có thể là cây bút, chiếc cúc áo, khuyên tai, kính mắt... có thể truyền tin ra ngoài.

Tiếp nhận các ý kiến, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Sở GD&ĐT TPHCM rà soát lại các điều kiện về công tác chuẩn bị, công tác an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là khu vực in sao đề thi.

Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp TPHCM sẽ cho kiểm tra lại nhằm đảm bảo các điều kiện, công tác an ninh tốt nhất cho kỳ thi.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đoàn Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại TPHCM (Ảnh: Quyên Nam).

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, cần thực hiện nghiêm túc các khâu chuẩn bị cho kỳ thi, các nội dung của công tác tổ chức kỳ thi, xây dựng các phương án, tình huống có thể xảy ra trong quá trình thi.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng lưu ý, an toàn, nghiêm túc nhưng làm sao đừng gây căng thẳng cho thí sinh, làm sao để học sinh thoải mái nhất khi đi thi để đạt được kết quả tốt nhất.

Công tác thi phải hỗ trợ giúp các em thoải mái, nhất là từ đội ngũ cán bộ coi thi - những người tiếp xúc trực tiếp với các em - làm sao đừng quá căng thẳng làm học sinh áp lực.